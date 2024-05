Resumo dos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo

Segunda-feira (dia 20)

Artur questiona sua origem, e Dona Manuela e Ariosto desconversam. Deodora vê Zefa Leonel ir atrás de Juquinha e manda Vespertino descobrir de quem se trata.

Quinota confronta Corina e exige que a lojista se desculpe com Margaridinha. Artur estranha a presença de Marcelo Gouveia na igreja. Marcelo tenta convencer Artur a esquecer as dúvidas sobre Dona Manuela.

Zefa Leonel e Tia Salete procuram por Juquinha. Deodora planeja unir suas funcionárias aos filhos de Zefa Leonel. Juquinha pede um copo de água a Sivuplê.

Blandina se aproxima de Artur, e Marcelo desconfia. Deodora e Vespertino encontram Juquinha no cabaré.

Terça-feira

Deodora conta a Vespertino sua história com Zefa Leonel. Fé desabafa sobre o fim de seu noivado com Tobias Aldonço, e Seu Tico Leonel entende que Primo Cícero faleceu.

Esperança gosta de Jordão Nicácio. Tia Salete exige que Floro Borromeu encontre Juquinha. Aldenor, Nastácio e Zé Beltino vão ao cabaré de Deodora.

Zefa Leonel agradece Deodora por encontrar Juquinha. Caridade pede que Zé Beltino não conte a Primo Cícero sobre seu trabalho. Marcelo repreende Blandina por se aproximar de Artur.

Nivalda tem uma ideia para tirar dinheiro dos Leonel. Deodora pede perdão a Zefa Leonel.

Quarta-feira (dia 22)

Zefa Leonel fica mobilizada com a história de Deodora, e Marcelo observa as duas. Esperança e Fé enganam Seu Tico Leonel com a suposta morte de Primo Cícero.

Marcelo propõe aliança a Deodora para reconquistar Quinota e ter acesso à fortuna dos Leonel.

Marcelo expulsa Blandina de seu quarto. Artur e Quinota namoram, apaixonados. Deodora oferece abrigo para Blandina no cabaré. Marcelo revela a Artur que foi noivo de Quinota.

Quinta-feira (dia 23)

Marcelo Gouveia afirma a Artur que ainda ama Quinota. Nastácio pede para conversar com Caridade. Fé e Esperança conseguem enganar Seu Tico Leonel para conseguir dinheiro do parente.

Artur e Marcelo brigam por causa de Quinota. Blandina vai com Deodora até o cabaré, mas dispensa sua ajuda ao encontrar Zé Beltino. Quinota estranha ao ver Blandina com Zé Beltino no hotel.

Tia Salete e Floro Borromeu se beijam novamente. Blandina finge querer ser amiga de Margaridinha e Benvinda, e Quinota percebe a felicidade de Zé Beltino ao lado da moça. Quinota e Marcelo se reencontram.

Sexta-feira (dia 24)

Marcelo Gouveia pede perdão a Quinota, que consente. Blandina admira Quinota. Artur sofre ao pensar em Marcelo com a noiva. Zefa Leonel estranha a ausência do marido em seu quarto.

Marcelo engana Seu Tico Leonel, que acredita ter tido um sinal divino com a “volta” de Primo Cícero, supostamente morto. Marcelo alerta Deodora sobre a crença de Seu Tico Leonel.

Deodora engana Seu Tico Leonel e pede para conhecer Primo Cícero. Nivalda e Sabá Bodó constrangem Zefa Leonel e Quinota. Caridade surpreende Deodora em sua casa. Artur evita Quinota.

Sábado (dia 25)

Quinota estranha o comportamento de Artur. Guilherme Tell incentiva Artur a esquecer o passado de Quinota com Marcelo.

Deodora e Caridade selam um pacto de segredo sobre o cabaré, na frente de Primo Cícero e Seu Tico Leonel.

Quinota sofre um acidente ao ajudar Juquinha, e Marcelo a socorre. Deodora visita a Gruta Azul com Seu Tico Leonel. Alba orienta Artur a levar Guilherme para o hospital.

Deodora se aproxima de Seu Tico Leonel. Artur vê quando Marcelo entra no hospital com Quinota.

