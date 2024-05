Segunda-feira (dia 20)

Tom confronta Netuno/Léo. Bia e Tom conversam sobre a briga entre Netuno/Léo e Mathias. Júpiter é questionado por Plutão e Andrômeda sobre o dinheiro que encontraram com ele.

Brenda e Paulina planejam usar Patty, uma antiga conhecida de Tom, para separá-lo de Vênus. Murilo nota a preocupação de Electra com o perito que analisará as imagens de seu caso.

Hans planeja influenciar o perito indicado por Murilo. Lizandra e Leda procuram Guto na pensão. Electra questiona Murilo sobre seu afastamento, depois que ela começou a namorar Luca.

Guto esconde Lizandra para falar com Leda. Júpiter chega à pensão e grita por Guto e Leda.

terça-feira (dia 22)

Júpiter invade o quarto de Guto, que foge. Leda e Lizandra ouvem Guto se declarar para Lupita, enquanto ela dorme. Vênus prepara uma surpresa para Tom.

Paulina convence Patty a se encontrar com ela. Plutão teme os trajes de Nanda para sua competição de skate. Júpiter afirma a Marieta que gosta de Lupita como amiga.

Luca se preocupa com Murilo. Enéas comenta com Nicole sobre o desaparecimento de um grande amigo. Bia e Babbo levam Netuno/Léo para a competição de skate.

Cláudio alerta Max sobre a rivalidade entre ele e Plutão. Tom encoraja Plutão antes da competição

quarta-feira (dia 22)

Nicole pede para conversar com Plutão. Leda toma uma decisão, e Marieta se surpreende. Chantal promete manter o segredo de Murilo. Jéssica entrega para Hans o dinheiro para subornar o perito.

Max sabota o skate de Nicole, que acaba desclassificada. Jéssica pede a Luca para ajudar a pagar os gastos com o perito. Hans propõe suborno a Henrique.

Nanda questiona Electra sobre a amnésia de Netuno/Léo. Leda vai falar com Guto. Max tira uma boa nota na competição, e comemora.

Enéas vê Netuno/Léo saindo com Babbo e o reconhece. Plutão inicia sua última volta na competição.

quinta-feira (dia 23)

Plutão realiza uma boa sequência de manobras e vence a primeira etapa do campeonato. Enéas segue Netuno/Léo. Leda questiona Guto sobre sua volta para a gravadora.

Vênus incentiva Tom a voltar para o skate. Kleberson e Haroldinho mudam o visual de Chicão, sem sua permissão. Otto alerta seu cúmplice que Enéas conhece Netuno/Léo.

Luca pensa em ajudar a Fundação de Vênus. Hans manda um capanga ameaçar Henrique e sua família. Chantal se assusta com o traje escolhido por Lupita para ir à festa com Júpiter.

Vênus compra roupas para Netuno/Léo. Henrique chega para divulgar o laudo sobre as imagens que condenaram Electra.

sexta-feira (dia 24)

Bia e Babbo conseguem uma consulta com um psicólogo para Netuno/Léo. Electra se descontrola com o laudo de Henrique, e Jéssica tenta esconder o alívio.

Plutão decide entregar seu troféu para Tom. Netuno/Léo cozinha com destreza, e Vênus, Bia e Babbo ficam admirados. Júpiter chega na balada com Lupita e tem visões com Leda.

Todos se preocupam com o sumiço de Electra. Hans se encontra com Henrique. Sheila desafia Andrômeda para um duelo no karaokê. Vênus fica envergonhada com os elogios que recebe de Netuno/Léo.

Tom decide voltar a competir com skate. Lupita vê Júpiter beijando Marcela, e acaba se declarando para ele.

Sábado (dia 25)

Júpiter fica abalado com a declaração de Lupita. Electra discute com Nanda e afirma que é inocente. Jéssica comemora com Hans a mudança de Henrique.

Chicão se preocupa quando Sheila começa a cantar e todos a acompanham. Chantal consola Lupita. Paulina constrange Patty a ajudá-la a separar Tom e Vênus.

Júpiter não conta para os irmãos o que aconteceu na balada. Netuno/Léo tem um sonho com seu passado e acorda agitado. Luca consola Electra. Júpiter pede para falar com Lupita.

