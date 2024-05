Para celebrar o Dia das Mães, muitos famosos resolveram homenagear as mulheres mais importantes de suas vidas em postagens nas redes sociais.

A influenciadora Bruna Biancardi passa a sua primeira data com a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar. Pelo Instagram, se derreteu pela pequena. “Você me transforma todos os dias. É um amor que transborda”, escreveu.

Luciano Huck se referiu à mãe como “porto seguro” e também lembrou que ela é a avó “mais coruja do planeta”.

Atualmente na disputa da Dança dos Famosos, a atriz Klara Castanho homenageou a mãe com um carrossel de fotos, da infância aos dias atuais. “Te escolhi, te escolho e te escolherei sempre”.

O ator Lázaro Ramos celebrou com imagens da própria mãe, já falecida, e da mulher, a atriz Taís Araújo. À esposa, ele se declarou: “Essa companheira e mãe afetuosa, feliz Dia das Mães, meu amor. Te amo e te admiro.

Também fizeram homenagens Gabriela Duarte, Fátima Bernardes, William Bonner, Paulo Ricardo, Xororó, dentre outros.

*foplhapress