Novela Família é Tudo: resumo dos capítulos seguintes

Segunda-feira (dia 6)

Dois rapazes implicam com Babbo, e Netuno observa. Chicão conta a verdade para Andrômeda, mas ela decide ir embora. Vênus defende Babbo.

Lupita conversa com Júpiter. Hans avisa a Jéssica que Mila decidiu contar para os primos o que eles fizeram contra Electra. Mila chega ao casarão. Marieta percebe Leda se insinuar para Guto.

Hans impede Mila de falar com Electra. Paulina tenta conseguir seus remédios de forma ilícita. Elisa procura Júpiter. Hans prende Mila em um quarto de hotel. Andrômeda e Chicão reatam. Tom encontra Gina. Vênus atropela Netuno.

Terça-feira (dia 7)

Vênus socorre Netuno. Tom se compromete a ajudar a tia de Gina. Hans decide contar para Mila o que houve na noite em que Frida desapareceu. Vênus conversa com o médico que atende Netuno no hospital.

Gina decide falar sobre Mathias para Tom. Paulina toma seus medicamentos escondida de Brenda. Vênus estranha a preocupação de Catarina e suas ex-madrastas com o rapaz que ela atropelou.

Andrômeda e Chicão namoram no ônibus de viagem. Elisa tenta seduzir Júpiter. Lupita descobre que a família de Elisa está falida. O médico avisa a Vênus sobre o estado de saúde de Netuno.

Quarta-feira (dia 8)

Vênus se preocupa ao saber que Netuno está em coma. Tom conta para Vênus sobre o encontro com Gina. Cláudio fala com despeito com Tom e Plutão.

Nicole termina o namoro com Max. Lupita afirma que não deixará Elisa dar o golpe em Júpiter. Jéssica é falsa com Electra. Luca não percebe o amor de Murilo ao vê-lo falar de Electra.

Lulu pede para Chicão e Andrômeda convidarem Guto para ir com ela e Lizandra a uma festa. Leda sonha com Guto. Netuno aperta a mão de Vênus na UTI.

Quinta-feira (dia 9)

Vênus se emociona e reporta a reação de Netuno a uma enfermeira. Guto aceita o convite para a festa, e Lizandra comemora. Leda convida Guto para um suposto jantar de negócios.

Paulina ameaça afastar os filhos de Tom se ele ficar com Vênus. Plutão sofre por ter que omitir de Nicole a condição social de sua família. Luca toma uma decisão e pede a ajuda de Wilson.

Andrômeda se surpreende com a roupa escolhida por Chicão para ir à festa com ela. Júpiter descobre que Guto foi jantar com Leda. Jéssica procura Murilo.

Luca vai ao antigo flat em que morava quando foi esfaqueado. Netuno acorda e apresenta amnésia.

Sexta-feira (dia 10)

Netuno tem uma crise, e Vênus se desespera. Jéssica pede perdão a Murilo. Leda se insinua para Guto, que fica nervoso. Lupita revela a Júpiter o local onde Leda está com Guto.

Luca consegue lembrar de tudo o que aconteceu em seu flat, na noite do crime. Chicão anuncia a chegada de Andrômeda à festa para os jornalistas.

Lizandra se junta a Leda e Guto à mesa no restaurante. Gina avisa Tom que descobriu o paradeiro de Mathias. Vênus se emociona ao falar com Netuno.

Jéssica fala com Hans que eles precisam impedir Electra de reabrir o caso do ataque a Luca.

Sábado (dia 11)

Jéssica e Hans conversam sobre o golpe que armaram contra Electra. Gina entrega a Tom provas contra Mathias. Paulina é agressiva durante o jantar, e Brenda se preocupa com seu comportamento.

Luca revela a Electra que se lembrou do que aconteceu na noite em que foi atacado. Andrômeda deixa Chicão sozinho na pista de dança. Lizandra e Leda discutem por causa de Guto.

Haroldinho e Kleberson contam para Chicão que Andrômeda está com vergonha dele. O médico alerta Vênus que Netuno pode ter outra personalidade quando recuperar a memória.

Júpiter tenta agredir Guto. Lupita confirma que Elisa está mentindo para Júpiter. Chicão sobe ao palco durante a apresentação de Andrômeda. Vênus diz ao médico que Netuno ficará com ela até recuperar sua memória.

