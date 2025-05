Projeto Circulador Cultural apresenta cantor Caio Prado e DJ Mermaid, em João Pessoa

O projeto Circulador Cultural, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece neste domingo (11), a partir das 16h, na Casa da Pólvora, Centro Histórico da cidade.

O show será em alusão ao 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTQIAPfobia, e apresenta como atrações a DJ Mermaid, na abertura, e o cantor Caio Prado, que vem do Rio de Janeiro trazendo seu show inspirado na família Caymmi, mesclado com música eletrônica.

“Essa ação tem um valor grandioso para nossa equipe da Funjope porque marca o retorno das nossas atividades de shows ali na Casa da Pólvora, um ambiente onde tratamos, há quatro anos, dentro de um conceito de música experimental ligada à juventude urbana de João Pessoa. Nós construímos, desenvolvemos um conjunto de atividades em torno da Casa da Pólvora justamente ambientado nessa linhagem cultural. Ali integramos um público de perfil universitário, juvenil muito intenso”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele entende que a Fundação marca o retorno do Circulador Cultural com uma homenagem muito justa a Dorival Caymmi com o músico Caio Prado, que vem do Rio de Janeiro participar das atividades da Funjope, aliando à DJ Mermaid.

“Ela também tem uma história muito bonita na cidade de João Pessoa, inclusive no desenvolvimento dos nossos projetos. Ficamos muito contentes e aproveitamos para convidar o público já acostumado à Casa da Pólvora. Muita gente nos pedia para retornarmos com as atividades ali e esse final de semana marca esse momento de reaproximação do nosso público junto a esse equipamento”, ressalta o diretor.

Para o cantor Caio Prado, o momento é de celebração. “Estou muito feliz com essa oportunidade, com esse convite, com esse encontro. Levar minha música para um projeto que celebra essa diversidade e a música brasileira é a melhor maneira de pisar em João Pessoa, essa terra amada”, inicia.

Ele diz que o público pode esperar um show emocionante e emocionado, e que um show, cantando Caymmi, revela sua grande paixão pela música. “Dorival Caymmi, que é um dos precursores da música brasileira, está na minha formação musical e muito também por conta da voz de Nana Caymmi interpretando Dorival, que foi um colo para mim, na minha juventude, para o jovem Caio buscando a identidade nas suas dores e alegrias. A voz de Nana foi algo decisivo para minha interpretação, para minha paixão, algo muito profundo, falando de amor”.

Caio Prado relata que as canções de Caymmi, canções de roda, praieiras, foram um divisor de águas em sua composição. “Então, o público pode esperar canções apaixonadas de Dorival e Danilo Caymmi que Nana interpretava, e também as canções autorais, que me trouxeram até aqui, que celebram minha identidade, meu amor, minha força política. Vou tentar levar o meu melhor para esse show em João Pessoa”, promete.

Será um show de música popular brasileira com uma experimentação misturada a ritmos contemporâneos. “Esse é um trabalho em que estamos experimentando trazer ritmo mais pop e contemporâneo como o ‘afrobeat’. Também vai ter boleros, como Resposta ao Tempo, imortalizada na voz de Nana Caymmi.

“Em relação a ritmos musicais, eu também chego às minhas canções autorais que têm uma força de MPB propriamente, flertando com ritmos eletrônicos. Então, as pessoas podem esperar um show com bases eletrônicas, com as novidades dessa contemporaneidade que estamos vivendo. Eu sou muito fã dos timbres eletrônicos sem perder as nuances da canção”.

O músico Caio Prado afirma estar muito animado para voltar à Capital paraibana e agora, finalmente, cantar. “Estou muito feliz de chegar a João Pessoa, viver esse lugar maravilhoso e ainda assim cantar, compartilhar minha arte, levando esse show novo de Caymmi, onde estou debruçado, que fala muito sobre a minha alma. É um show realmente emocionante para quem quer ser tocado com o coração, para começar a semana buscando esse poder, esse impacto, esse sentido da música que nos transforma, nos alimenta e nos enche de esperança. Vai ser um show com muito amor”, promete.

DJ Mermaid

A DJ Mermaid, que fará a abertura do evento, conta que o show começa com um pouco de pop e depois vem o ‘tribalzão’. Ela ressalta sua visão sobre a relevância da iniciativa Circulador Cultural. “A importância cultural para nosso Município é muito importante principalmente quando se juntam tribos e comunidades aleatórias com os princípios da diversão, respeito e diversidade cultural. O projeto Circulador Cultural traz isso para nossa João Pessoa, a diversidade”, observa.

A artista conta que, desta vez, vem com uma salada de ritmos mixados no tribal, mas com um início de set mais tranquilo para uma socialização do público. “Depois vamos para a ‘fritação’ com o tribal fervoroso para animar toda a galera. E não estou indo sozinha. Levarei uma drag dancer, a Thalyta Marchiory, para abrilhantar ainda mais o evento”, revela, e promete um show que passa pelas divas do pop, pelos anos 80 e muita ferveção.

“Após quase dois anos sem me apresentar na Casa da Pólvora, estou voltando com as melhores expectativas possíveis. Reencontrar o público será emocionante, principalmente agora voltando como artista trans, representando toda uma comunidade da qual faço parte e me segue, assim eu quero reencontrar todos por lá. Até porque vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, brinca a DJ Mermaid.