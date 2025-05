Madruguinha do Brasil, humorista do SBT, morre aos 62 anos

O humorista Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, do programa The Noite, morreu após um infarto fulminante, aos 62 anos.

Em nota, o SBT lamentou profundamente o falecimento, que aconteceu na madrugada deste sábado (10). Ele era um colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa com apresentação de Danilo Gentili.

Na próxima segunda-feira (12), a atração fará uma homenagem a ele. “Essa figura tão querida pelo público, pela equipe do The Noite e por todos do SBT”, diz trecho do comunicado.

Pelas redes sociais, Danilo lamentou. “Chateado aqui. Nos divertimos muito juntos. Vai com Deus, Madruguinha”, escreveu ele sobre o comediante que se vestia igual ao Seu Madruga do seriado Chaves.

Pelo perfil oficial, com mais de 260 mil seguidores, familiares dele pedem ajuda para custear o velório e enterro.

* LEONARDO VOLPATO (FOLHAPRESS)