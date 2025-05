Encerramento da Semana S do Comércio tem show gratuito de Dorgival Dantas em João Pessoa

A capital paraibana será palco de um grande momento cultural no próximo dia 17 de maio, com o show de encerramento da Semana S do Comércio em João Pessoa.

O cantor e compositor Dorgival Dantas, um dos maiores nomes do forró no Brasil, será a atração principal da noite, levando ao palco do Parque da Lagoa grandes sucessos que marcaram sua carreira. A abertura do show ficará por conta do talentoso Osmídio Neto, conhecido por sua presença marcante e repertório regional.

Promovida pela Fecomércio, Sesc e Senac Paraíba, a Semana S do Comércio reúne ações gratuitas de lazer, cultura, saúde e cidadania para toda a população. O dia 17 será dedicado à comunidade com uma programação diversificada a partir das 14h, voltada para todas as idades, incluindo serviços gratuitos, oficinas, atividades infantis e apresentações culturais, encerrando com o tão esperado momento musical a partir das 18h.

Com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento também tem um viés solidário: as doações serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil, que atende instituições sociais em todo o estado.