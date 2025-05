A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura, abre as portas do Teatro Municipal Severino Cabral, para a exposição “Retratos de Campina”, um projeto fotográfico que convida o público a enxergar a cidade por uma nova perspectiva: a da juventude.

Com curadoria do professor Arthur Lúcio, a mostra reúne fotografias em preto e branco, produzidas por estudantes, retratando lugares da cidade onde a arte se manifesta, seja em espaços culturais consolidados ou em pequenos detalhes do cotidiano urbano. A exposição convida o visitante a observar Campina Grande pela sensibilidade da chamada _Geração Z_, revelando vivências, olhares e emoções traduzidas em imagem.

A ideia surgiu em sala de aula, durante discussões sobre como a fotografia pode ser uma ferramenta de expressão emocional e social. Inspirados em nomes como Joseph Nicéphore Niépce (pioneiro da fotografia) e Ansel Adams, mestre das imagens em preto e branco, os alunos foram incentivados a explorar a cidade como um território artístico. Essa atividade resultou no projeto “Retratos de Campina”, agora materializado na galeria do teatro.

Sob a responsabilidade do diretor do Teatro, professor Carlos Alan, a mostra reafirma o papel do Teatro Municipal Severino Cabral como espaço de formação, difusão e valorização da arte local, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das expressões culturais da cidade.

A exposição estará aberta ao público de 05 até o dia 30 deste mês, das 8h às 20h, na Galeria Irene Cavalcante, anexo do Teatro Severino Cabral. É um convite para que todos os campinenses possam redescobrir sua cidade através das lentes de seus jovens.