Evento reúne cordelistas, repentistas e atrações musicais em João Pessoa

João Pessoa respira cultura popular neste mês de maio com a realização da Feira de Cordel, promovida pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), no Busto de Tamandaré, em Tambaú.

O evento, que acontece sempre às sextas e sábados a partir das 17h, transforma o tradicional ponto turístico em um verdadeiro palco da literatura de cordel, da música nordestina e do artesanato regional.

A feira conta com exposição e venda de cordéis, além de apresentações ao vivo de cordelistas, repentistas e trios de forró pé de serra, criando um ambiente vibrante e autêntico para moradores e turistas. A iniciativa busca preservar e promover a tradição da literatura de cordel, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

Para Marcos Alves, da Funjope, a Feira de Cordel é um exemplo de como um evento pode fomentar a cultura popular de forma eficaz. “É muito importante que todos os estados incentivem os artistas populares. Muitos desses cordelistas sobrevivem da sua arte e da comercialização dos seus cordéis. A feira restaura essa tradição e atrai também turistas que circulam por aqui no Busto de Tamandaré”, ressaltou.

Cordelistas como Robson Jampa celebram o reconhecimento e o espaço conquistado. “É de vital importância principalmente para nós, artistas que vivemos do cordel. A gente tem um espaço dentro da cena cultural da nossa cidade. Isso é mais do que justo. A Funjope está de parabéns por esse incentivo.”

Assis Freitas, também cordelista, destaca o impacto do evento na projeção da arte para além das fronteiras da Paraíba. “Esse tipo de evento engrandece a nossa arte e ajuda a levar a cultura popular para lugares mais distantes”.

A valorização da cultura local também é destacada por Letícia Belo, artesã que participa da feira. “Esse evento vem abrilhantar e mostrar o trabalho de cada artista, passando uma mensagem através da arte. Não podemos deixar morrer uma arte tão linda como o cordel.”

Entre os visitantes, o entusiasmo é compartilhado. O pernambucano Jorge Filó, que conheceu a feira como turista, reforça a importância da iniciativa. “A literatura de cordel é genuinamente brasileira, nascida no Nordeste. É extraordinário ver esse tipo de evento, mas ainda é pouco. Precisamos de mais valorização por parte do poder público, falo não só aqui na Paraíba, mas de forma geral.”

Renato Modesto, turista do Acre, também ficou encantado com a experiência. “É fundamental termos esse contato com a cultura paraibana. Aqui vejo pessoalmente o quanto a cultura é essencial para o nosso conhecimento. Toda minha família está encantada.”

A Feira de Cordel acontece até o final de maio, sempre às sextas e sábados, a partir das 17h, no Busto de Tamandaré, em João Pessoa. Com entrada gratuita, o evento celebra a tradição nordestina reunindo apresentações de artistas populares, além de exposição e venda de cordéis. É uma oportunidade imperdível para vivenciar a riqueza da cultura popular em um dos pontos turísticos mais visitados da Capital paraibana.