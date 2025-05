Sanfoneiro Ivan Martins será atração do Sabadinho Bom, em João Pessoa

O primeiro Sabadinho Bom do mês de maio terá como atração o sanfoneiro Ivan Martins, que vai levar o tradicional chorinho, mas também promete animar o público com muito forró e uma homenagem à dupla Antônio Barros e Cecéu.

Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento começa às 12h30, na Praça Rio Branco, Centro Histórico da capital.

“É sempre uma alegria renovada anunciar um novo Sabadinho Bom. Nós fazemos esse evento há bastante tempo e ele está totalmente cristalizado no nosso calendário. O Sabadinho Bom reúne um público muito importante para todos nós porque ele une gerações e também é um momento em que o morador de João Pessoa e o turista conseguem um fluxo continuado para visitação no Centro Histórico a partir do evento, e a festa continua no Centro Histórico até altas horas da noite”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destaca que a Funjope sempre valoriza os artistas locais, que não se repetem, são muito qualificados e conseguem levar uma alegria grande para o público.

“A partir de agora, vamos diversificar com um forrozinho, já que a presença da cultura junina é muito forte nesse período de maio, que já se aproxima do mês de junho. E vamos começar a incluir também no Sabadinho Bom os clássicos do forró paraibano e nordestino”.

O repertório deste sábado vai ter muito chorinho de Zequinha de Abreu, Dominguinhos, Pixinguinha, além de canções autorais.

“Como o período junino está se aproximando, nosso repertório vai ter o forró autêntico, com músicas de artistas como Flávio José e Jorge de Altinho, além de vários solos de forró”, promete o artista.

Além de Ivan Martins na sanfona, o grupo é formado por Chico Batera na bateria, Reginaldo na zabumba, David Martins no contrabaixo, Pelé na percussão, Paulo Barreto no violino e a cantora Lidiane Kate.

“Vamos fazer uma mistura maravilhosa de vários ritmos e esperamos que o público goste. Além disso, como toquei dois anos com Antônio Barros – que faleceu recentemente – e Cecéu, irei também fazer uma homenagem a eles”, completa.