Exposição Ecos do Imaginário é apresentada em João Pessoa

O Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc em João Pessoa recebeu, na semana passada, a abertura da exposição Ecos do Imaginário: Uma Poética Visual do Nordeste, do artista Demétrius Montenegro. A mostra, que tem entrada gratuita, traz uma profunda reflexão sobre a identidade nordestina, a partir de um olhar artístico que mistura elementos da literatura popular, mitos, lendas e tradições da cultura nordestina.

Com uma paleta vibrante de cores quentes – como vermelhos, amarelos e laranjas – as obras de Montenegro transportam o espectador para o universo do imaginário popular, que permeia o cotidiano e a memória coletiva do Nordeste. A exposição propõe uma reinvenção dessas narrativas, onde o passado e o presente se entrelaçam, criando uma poética visual que ressignifica as histórias, crendices e festividades da região.

Demétrius Montenegro se apropria da literatura oral e escrita para criar uma obra que não é apenas um testemunho das raízes culturais do Nordeste, mas também um manifesto vibrante da sua perenidade, que ressurge de forma contemporânea. Ao trabalhar com uma abordagem pictórica que transita entre o figurativo e o evocativo, o artista celebra a força da cultura regional, a energia do sol escaldante e a vitalidade das festas populares, trazendo uma visão única e apaixonante sobre a região.