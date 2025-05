Funjope e Sedec recebem equipe de tv russa para contar história de bailarino paraibano

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) recebem, nesta quinta-feira (1), uma equipe de tv russa, a Russian Today – RT, que vai contar, em um documentário, a história do bailarino Geovan da Conceição, integrante da Fundação.

O encontro será na comunidade da Citex, no bairro do Geisel, onde o bailarino nasceu e foi criado. O grupo também vai visitar e entrevistar parentes de alguns dos 16 alunos que hoje estão estudando no Bolshoi.

“A Funjope recebe com carinho e com afeto a equipe da tv russa para realizar essa produção porque, na verdade, ela mostra o acerto de toda uma política que o prefeito Cícero Lucena vem fazendo há muitos anos e agora, recentemente, em torno da valorização da dança no município de João Pessoa”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que, na gestão de Cícero Lucena, foi criada, há quatro anos, a Companhia Municipal de Dança, que tem sido um sucesso em seus espetáculos em João Pessoa e em outros estados brasileiros onde se apresenta.

Conforme Marcus Alves, há uma geração de bailarinos formados pelo Ballet Bolshoi que estão em João Pessoa. A própria Companhia de Dança conta com a participação de quatro bailarinos oriundos do Bolshoi, e ressalta que o chefe da Divisão de Dança da Funjope, Geovan da Conceição, é oriundo dessa importante escola do ballet mundial.

“O prefeito Cícero Lucena tem, seguidamente, ao longo dos anos, patrocinado e desenvolvido crianças que se mantêm estudando na Escola Bolshoi, em Joinville. Então, toda essa política dá frutos, e a decisão da tv russa de filmar em João Pessoa, contar essa experiência de vida, é muito importante e significativa para todos nós”, comemora.

“A primeira exibição desse documentário será na Rússia em junho ou julho desse ano. Esta é a segunda vez que essa equipe vem a Joinville, a primeira foi em 2019, e eles fizeram uma matéria muito grande, muito bonita sobre a Escola Bolshoi. Na época, eles usaram um ‘case’ lindo do Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro. Desta vez, eles escolheram o ‘case’ de João Pessoa porque acreditam muito no poder da arte. Ficaram impressionados que 16 crianças estão longe de casa, vivendo aqui para se transformar em grandes artistas”, explica a coordenadora de Comunicação da Escola de Teatro Bolshoi, Albenize Ballen Bueno.

Ela conta que fez um paralelo com a história de Geovan da Conceição, que já é formado e voltou para João Pessoa. O documentário fala sobre a Escola Bolshoi, o que ela faz no Brasil e os frutos que já deu. Além de Geovan da Conceição, serão entrevistados outros bailarinos que estão em teatros da Rússia, a exemplo de Laura Vasconcelos, Pedro Seara e Amanda Gomes, além de bailarinos de Joinville.

“Isso me deixa extremamente feliz porque eu começo a enxergar que a minha história tem um grande potencial para tocar e inspirar as pessoas no Brasil e até fora do País. Isso é muito importante, conseguir que minha história, minha voz, minha força cheguem até outros lugares, cruzar fronteiras para servir de inspiração”, afirma Geovan.

Ele observa que, geralmente, essas iniciativas partem da própria Escola Bolshoi, que reconhece e valida histórias.

“Eu fico muito grato por isso. Depois de tanto tempo, a escola ter esse carinho e sempre lembrar de mim, não só por ser aquele garoto que foi de comunidade, mas porque ela entende e reconhece o poder da arte, quanto a arte é importante na vida de um ser humano a ponto de transformá-lo. Hoje eu posso dizer que tenho uma vida digna graças às oportunidades que tive dentro da arte. Quando olho para trás, vejo que construí um caminho muito bonito e isso me traz uma sensação de gratidão imensa. Me sinto honrado com tudo isso, em perceber que há pessoas que torcem tanto por mim. É incrível pensar que, a partir da minha história, outras pessoas podem acreditar que seus sonhos podem se realizar”.

Geovan da Conceição foi um dos primeiros paraibanos formados pela Escola de Teatro Bolshoi, em Santa Catarina, através de uma iniciativa da gestão do prefeito Cícero Lucena, em 2004, como ressalta Fernanda Albuquerque, da Sedec. Ela é a responsável pela conexão e seleção para a Escola Bolshoi em João Pessoa.

A Sedec irá levar alunos da Escola Municipal Bilíngue Dom José Maria Pires para que eles participem de uma aula nesta sexta-feira (2), pela manhã, ministrada por Geovan da Conceição. Todo o processo será registrado pela equipe de tv russa.

A ideia de fazer o documentário, abordando a história do bailarino Geovan da Conceição e dos alunos de João Pessoa que estão hoje na Escola Bolshoi, surgiu quando a equipe estava em Santa Catarina, visitou a casa onde ficam os alunos paraibanos e ficou encantada com o projeto que já formou outras dez crianças da Capital paraibana.

“Hoje nós temos 16 alunos paraibanos estudando no Bolshoi. Esse é um número incrível, que demonstra o quanto a Prefeitura se importa e acredita no potencial artístico da nossa cidade”, completa o bailarino.