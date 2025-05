Feira de Cordel começa nesta sexta-feira em João Pessoa

A Feira de Cordel, realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começa nesta sexta-feira (2), no Busto de Tamandaré, praia de Tambaú. O evento, que acontece todas as sextas e sábados do mês de maio, inicia sempre às 17h e envolve exposição de cordéis, apresentações de cordelistas, repentistas e trios de forró.

“É uma alegria poder anunciar a realização de uma nova Feira de Cordel, uma ação que a Funjope já desenvolve há cerca de dois anos, sempre nesse período de maio, que antecede os nossos festejos juninos. Nós aproveitamos para valorizar a literatura de cordel de João Pessoa e de toda a Paraíba convidando nomes importantes para fazer declamações, comercializar seus produtos de cordel”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a literatura de cordel é uma fonte inspiradora há muitos anos na Paraíba. “É uma literatura de perfil popular com uma longa tradição. Este ano, atraímos, além do cordel, repentistas e também renovamos o abraço e o acolhimento dos trios pé de serra para se apresentar no Busto de Tamandaré”, acrescenta.

Sexta-feira e sábado

Nesta sexta-feira, o público vai poder conferir as declamações do cordelista Assis Freitas. Já no sábado (3), será a vez do cordelista Robson Jampa e terá também apresentação do Trio de Forró Fulô de Mussambê.

Nascido no município de Sousa, Sertão da Paraíba, criado em Campina Grande, o cordelista Assis Freitas mora em João Pessoa há três décadas. Para ele, é motivo de muita honra participar da Feira porque é um momento que valoriza muito o cordel.

“Aprendi esse dom com a minha mãe ainda criança. Me apaixonei por essa arte, me espelhando em grandes poetas e repentistas. Fico muito feliz pela Funjope contar conosco, isso é muito influente para nós. Fico honrado também de ser o primeiro cordelista e declamador nesse evento maravilhoso, que é muito bom para a cidade de João Pessoa. A minha expectativa é que o público valorize a nossa arte”, observa o cordelista.

O cordelista Robson Jampa, que se apresenta no sábado, também comemora a oportunidade. “É uma iniciativa muito importante para incentivar e apoiar de forma concreta a cultura popular do cordel e todos que fazem parte da cadeia produtiva dele”, comenta.

Ele, que é natural de João Pessoa, afirma que a expectativa para sábado, dia da sua apresentação, é a melhor possível. “Trazer as declamações de cordel em um show aberto ao público da Capital e aos turistas é algo que empolga, particularmente meu show, que eu interaja bastante com o público, fazendo-o participar também dessa apresentação”, acrescenta.

Fabrizzio Formiga, zabumbeiro do grupo de Forró Fulô de Mussambê, afirma que é grande a expectativa para a apresentação e fala um pouco sobre o show. “O público pode esperar muita alegria, muito xote, baião e arrasta pé”, adianta.

Conforme o músico, as canções que não podem faltar são ‘A mulé do Tatá’, ‘O trem da vida’, ‘A pamonha do véi Noronha’, e outras que fazem parte do cancioneiro popular.

Além de Fabrizzio Formiga na zabumba, o grupo Fulô de Mussambê é formado pelo sanfoneiro Rivaildo Ribeiro, o contrabaixista Rhuan Pacheco e tem ainda Bebeto no triângulo.

Programação

A programação segue na sexta-feira (9), com o cordelista Leonardo Leal (Mané Gostoso). No sábado (10), se apresenta a cordelista Claudete Gomes e, em seguida, terá show do Forró do Escurinho.

Para a sexta-feira (16), está programada a declamação da cordelista Claudinha Teixeira. No sábado (17), tem show do Trio de forró Xote Nós 3.

A Feira de Cordel segue na sexta-feira (23), com a cordelista Ana Lima. com os repentistas Paulo Cruz e Graça Pereira e apresentação de Damião Moreno.

O último final de semana do evento terá a cordelista Verônica Adelino na sexta-feira (30). No sábado (31), acontece a programação conta com os repentistas Oliveira de Panelas e Maria Soledade e apresentação do Trio de Forró Swing Nordestino.