Nesta quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, o convite é para desacelerar e aproveitar o que a natureza tem de melhor. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a tradicional Bica, estará aberto das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h, para quem quiser curtir um dia diferente entre animais, árvores centenárias e muita tranquilidade.

O espaço é uma das áreas verdes mais tradicionais da cidade, oferecendo lazer, educação ambiental e contato com diversas espécies da fauna e flora brasileira. Atualmente, o parque abriga cerca de 300 animais de, aproximadamente, 80 espécies, muitos deles resgatados de situações de tráfico, cativeiro ou acidentes.

O local é considerado um refúgio no coração da cidade, onde os visitantes podem desfrutar de trilhas ecológicas, áreas para piquenique e conhecer a famosa Fonte Tambiá, cuja lenda indígena faz parte da história da Bica.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) e, ao longo de seus mais de 100 anos de história, se consolidou como um dos principais pontos turísticos de João Pessoa. Com uma área de aproximadamente 23 hectares de mata nativa, a Bica também realiza ações de educação ambiental e conservação do meio ambiente, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação.

Para ter acesso ao parque, é cobrada uma taxa ambiental de R$ 3,00 por visitante e não é necessário agendar. Crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência (PCD) e idosos com mais de 60 anos têm entrada gratuita.

Serviço:

Local: Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica)

Data: quinta-feira, 1º de maio (Dia do Trabalhador)

Horário de funcionamento: 8h às 17h (entrada até 16h)

Taxa ambiental: R$ 3,00

Gratuidade: Crianças até 7 anos, PCD e idosos acima de 60 anos