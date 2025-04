Em show de despedida de Gil, Preta canta no palco com o pai

Preta Gil emocionou o público do Allianz Parque neste sábado (26) ao subir no palco para cantar com o pai, Gilberto Gil.

A faixa escolhida foi “Drão”, composta em homenagem à mãe de Preta, Sandra Gadelha, terceira esposa do cantor.

No telão, foram exibidas imagens de arquivo da família, com Preta ainda bebê nos braços do pai. A cantora saiu do palco ao coro de “Preta! Preta!”.

A artista estava internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar complicações decorrentes de um câncer colorretal, doença que enfrenta desde 2023.

Preta já anunciou que tem planos de realizar um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas Gil disse recentemente que a decisão ainda não está confirmada.

O show deste sábado foi o último da turnê Tempo Rei em São Paulo. Com a turnê, Gil se despede dos palcos maiores com a promessa de voltar aos menores.

* ANAHI MARTINHO (FOLHAPRESS)