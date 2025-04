Feriado: Jardim Botânico e Vale dos Dinossauros terão alteração no horário de visitação

A Sudema informou que, durante o feriado da Páscoa e de Tiradentes, o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, e o Monumento Natural Vale dos Dinossauros, em Sousa, terão funcionamento especial.

Conforme a Portaria n.º 203/2025, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), as repartições públicas estaduais estarão fechadas nesta sexta-feira (18), em virtude do feriado da Sexta-feira Santa.

Confira como será o funcionamento:

Monumento Natural Vale dos Dinossauros (Sousa):

Quinta (17): fechado (ponto facultativo)

Sexta (18): fechado (feriado)

Sábado (19): funcionamento normal

Domingo (20): funcionamento das 8h às 12h

Segunda (21) e terça-feira (22): fechado

Jardim Botânico Benjamin Maranhão (João Pessoa):

Quinta (17): fechado (ponto facultativo)

Sexta (18): fechado (feriado)

Sábado (19): funcionamento normal

Domingo (20) e segunda (21): fechado

Terça-feira (22): funcionamento normal

Horários regulares de funcionamento:

➡ Jardim Botânico: terça a sábado, das 8h às 16h30, com trilhas guiadas às 9h e às 14h.

➡ Vale dos Dinossauros: terça a domingo, das 8h às 12h e das 14h às 17h.