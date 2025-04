Parque Arruda Câmara é opção acessível e agradável para curtir o feriado em João Pessoa

Com a chegada do feriadão, que compreende a Semana Santa (18, 19 e 20) e se estende até o Dia de Tiradentes (21), muita gente já começa a buscar opções de lazer que combinem descanso, contato com a natureza e preço acessível. Para quem está em João Pessoa, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, Bica, é uma escolha certeira.

Durante o feriado prolongado, o Parque funcionará normalmente das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. A dica é chegar cedo, aproveitar o dia para fazer trilha e observar os animais e, se quiser, levar uma cesta com lanches para curtir o espaço verde com calma e tempo para se conectar com a natureza. O local conta com quiosques, trenzinho e lago com pedalinhos. Na terça-feira (22), o parque estará fechado.

“Que tal trocar o agito das ruas pelo som dos pássaros e as sombras das árvores? A Bica espera sua visita. Venha relembrar sua infância ou mesmo conhecer esse espaço de lazer e natureza”, convida Milenna Simões, diretora do Parque.

Fauna e flora – Localizado na área central de João Pessoa, o parque é um refúgio verde que oferece trilhas sombreadas, espaços para piqueniques, além da oportunidade de ver de perto diversas espécies de animais silvestres, como macacos, araras, jacarés e até onça-pintada.

Com seus 26,8 hectares de área preservada, a Bica é o destino ideal para quem deseja respirar ar puro, caminhar entre árvores centenárias e curtir momentos de tranquilidade. Além disso, o espaço tem forte apelo educativo, sendo uma ótima opção para quem está com crianças. O zoológico é mantido com foco em bem-estar animal e preservação ambiental, proporcionando aprendizado e conscientização sobre o meio ambiente.

Um dos grandes atrativos da Bica é o preço acessível. A entrada custa apenas R$ 3,00 por pessoa, sendo gratuita para crianças de até 7 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Isso faz com que o passeio seja uma excelente alternativa para famílias, grupos escolares ou turmas de amigos que buscam diversão com baixo custo.