O Museu de Arte e Ciência de Campina Grande (MAC) amplia sua contribuição para a cultura local com a criação do Espaço de Leitura Fred Ozanan, que será inaugurado na próxima quarta-feira, 23 de abril, a partir das 15h.

O ambiente irá homenagear o cartunista paraibano Fred Ozanan, reconhecido por sua trajetória artística e compromisso com a liberdade de expressão, cidadania, leitura crítica e cultura popular.

A cerimônia contará com a presença do cartunista homenageado e de representantes do setor artístico e educacional da Paraíba, com programação que inclui intervenções culturais e a participação de personalidades ligadas à arte, à literatura e à educação.

O Espaço de Leitura será aberto ao público a partir do evento, com acesso gratuito e atividades permanentes, como contação de histórias, leitura de imagem, desenho, oficinas culturais e livros disponíveis para todas as idades.

Em gesto simbólico e poético, a árvore que projeta sua sombra sobre o novo espaço – uma das mais antigas e frondosas do terreno que abriga o museu – receberá o nome de Ziraldo, em homenagem ao inesquecível autor de O Menino Maluquinho, defensor da leitura como direito fundamental de toda criança.

O Espaço de Leitura Fred Ozanan surge com o objetivo de fortalecer o MAC como lugar de convivência, troca de saberes e incentivo à leitura, colocando à disposição da comunidade uma estrutura acolhedora e voltada à permanência do público e esse novo ambiente reforça a missão do MAC de promover a cultura acessível, a educação criativa e a valorização da arte em Campina Grande.