O que une lulistas e bolsonaristas? A música sertaneja, aponta pesquisa

A nova pesquisa Quaest encontra amparo na realizada pelo Datafolha, publicada em outubro de 2022, que já colocava o sertanejo como o gênero musical mais ouvido pelos jovens brasileiros, sejam eles de esquerda ou de direita.

O novo levantamento reforça que o favoritismo independe do alinhamento político da população brasileiro e declara que a música sertaneja une lulistas/petistas, bolsonaristas e os que se consideram de centro

A música sertaneja aparece como a mais ouvida por 30% dos bolsonaristas, 25% daqueles que “não se consideram bolsonaristas, mas mais à direita”, 28% dos que “não possuem posicionamento”, 21% dos que “não se consideram lulistas/petistas, mas mais à esquerda” e 28% dos lulistas/petistas.

Se o gênero parece unir os direcionamentos políticos da sociedade brasileira, o segundo tipo mais ouvido já indica diferenças. A música gospel, ou religiosa, é a escolhida por 23% dos bolsonaristas, enquanto entre os lulistas/petistas ela alcança apenas 15%.

Já no caso do samba e do forró, 27% dos lulistas/petistas colocam os gêneros como favoritos, à frente dos 18% apresentados pelos bolsonaristas.

No total, o sertanejo se destaca como o gênero mais ouvido por 26% da população brasileira, seguido pelos 19% da música religiosa. A música clássica amarga como a menos escutada pelos brasileiros, com apenas 2% verificado pela pesquisa Quaest.

*folhapress