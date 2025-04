Em João Pessoa, Viva Usina fortalece programação para o público infantojuvenil

Contação de histórias, circo, música, performances e leitura. Essas são algumas das atividades culturais oferecidas gratuitamente pelo projeto Viva Usina para promover o contato da cultura paraibana com o público infantojuvenil. O projeto reserva as tardes de domingos da sua programação para receber famílias e oferecer momentos de lazer acessíveis e que proporcionam aos pequenos conhecer a produção cultural regional.

Para este ano, o Viva Usina quer fortalecer a programação infantil com o Domingo na Usina, reunindo arte, cultura e momentos em família. A ideia é estimular a formação de plateia e desenvolver a conscientização social e política do público jovem e infantil por meio do acesso à arte e à cultura paraibana.

O Viva Usina 2025 é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, em parceria com a Evoé, apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Governo Federal – União e Reconstrução.

Seleção de propostas já começou

O Viva Usina 2025 já começou a receber propostas culturais com o foco no público infantojuvenil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do projeto – www.vivausina.com – de forma contínua até 31 de julho.

As propostas aceitas serão analisadas por uma equipe de curadores e os selecionados vão compor a programação infantojuvenil do Viva Usina ao longo do ano. Serão aceitas propostas individuais ou coletivas e que atendam a critérios como criatividade, inovação e ações de comunicação voltadas para o engajamento com o público.

Dina Faria, diretora geral da Atua Comunicação Criativa, empresa responsável pela execução do projeto, explica que o Viva Usina quer se consolidar como referência em atividades culturais para o público infantojuvenil. “A Usina Energisa tem estrutura, acesso facilitado e uma relação construída com a nossa capital. Queremos que este espaço se fortaleça com atividades que promovam a formação de plateia e contato com a cultura paraibana desde cedo”, comentou.