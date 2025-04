Cuité se prepara para a encenação da Paixão de Cristo 2025

O município de Cuité, no Curimataú paraibano, volta a se transformar em um grande palco a céu aberto com a realização da Paixão de Cristo 2025, entre os dias 17 e 19 de abril, no Olho D’Água da Bica (UFCG).

Reconhecido como o maior espetáculo do gênero em teatro ao ar livre na Paraíba, o evento une tradição, arte e fé, encantando milhares de espectadores ano após ano.

Desde 2014 sob a direção do cineasta e atual secretário de Cultura do município, Ismael Moura, a encenação reúne mais de 50 atores e cerca de 200 figurantes, muitos dos quais participam desde a década de 1990, quando era realizado pelo Teatro Amador de Cuité. Neste ano, o público pode esperar novidades em cenários, figurinos e efeitos especiais, além da presença de artistas renomados nacionalmente, como Gisele Tigre, Nill Marcondes e Roney Vilella.

A realização é da Companhia Cuiteense de Artes e Cultura, com apoio da Prefeitura de Cuité, e atrai visitantes de várias partes do Brasil, movimentando a economia local e fortalecendo a identidade cultural da cidade. Em edições anteriores, o evento chegou a reunir até 7 mil pessoas por noite, e para 2025, a expectativa é ainda maior.

“Todo ano a gente faz mudanças para melhorar o espetáculo. São cenários novos, atores convidados e efeitos visuais que melhoram a experiência de quem assiste”, afirma Ismael Moura, diretor do espetáculo.

Mais do que uma encenação religiosa, a Paixão de Cristo de Cuité é um reflexo da força criativa do povo cuiteense — um evento que preserva tradições, revela talentos e mantém viva a cultura popular. Para Ismael Moura, inovar a cada ano só é possível porque a cidade de Cuité se mobiliza para fazer, a cada ano, uma apresentação diferente e atrativa.

“Nossa busca é sempre inovar, proporcionando uma experiência única para os espectadores e fomentando o desejo de voltar. A cada edição, reforçamos o valor desse espetáculo não apenas como expressão de fé, mas como motor para o turismo e o desenvolvimento cultural e econômico da nossa cidade”, conclui o diretor.

SERVIÇO

Paixão de Cristo de Cuité 2025

Datas: 17 a 19 de abril

Horário: 19h30

Local: Olho D’Água da Bica – UFCG, Cuité (PB)

Entrada gratuita