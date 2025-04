Hospital Metropolitano recebe visita especial de Patati Patatá e promove manhã de alegria

O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, pertencente à rede estadual de saúde e gerenciado pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), recebeu uma visita especial, na manhã desta sexta-feira (11), da dupla de palhaços Patati Patatá. A presença dos artistas encantou os pacientes – crianças e adultos – e colaboradores da unidade, que aproveitaram o momento para tirar fotos, interagir e se divertir com a animação contagiante da dupla.

Durante a visita, Patati Patatá percorreram o Ambulatório, enfermaria e UTI pediátrica e setores administrativos do hospital, levando mensagens de carinho e espalhando alegria por onde passavam, a exemplo da pequena Alanna Valentina, de Campina Grande, que estava recebendo alta hospitalar após um procedimento cardíaco e teve a oportunidade de celebrar esse momento na companhia dos artistas de quem é fã. Segundo a mãe da paciente, Ana Paula Nascimento, o momento foi de grande felicidade, tanto pela visita do Patati Patatá como por ter concretizado o sonho de realizar o procedimento cirúrgico da filha no Metropolitano.

“Meu sonho era que minha filha fizesse a cirurgia aqui no Metropolitano, pois a gente sabe da grandiosidade dele e o quanto ele é bom. Então hoje estou bastante feliz por estar voltando para casa, após oito dias de internação, e mais ainda por ainda ter essa surpresa do Patati Patatá. Só tenho muito a agradecer por tudo que esse hospital tem feito pela minha filha. Sempre fomos muito bem atendidas e estou muito feliz de verdade”, agradeceu Ana Paula.

Ramonisa Bezerra, de Igaracy, no Vale do Piancó, que aguardava atendimento no Ambulatório, comentou como a visita dos artistas proporcionou um momento de descontração e até mesmo de inclusão, pois “as crianças que estão internadas ou por algum outro motivo não podem ir ao circo ver os palhaços têm a oportunidade de vê-los aqui no hospital”..

Quem também acompanhou a visita foi o diretor-superintendente da PB Saúde, Jhony Bezerra, que ressaltou a importância da humanização no ambiente hospitalar. “É uma ação extremamente importante, principalmente no sentido de humanizar esse atendimento. A presença hoje do Patati Patatá aqui no Hospital Metropolitano, passando na enfermaria pediátrica, no Ambulatório, faz com que a gente traga esse momento de alegria para as nossas crianças, que estão passando por um problema de saúde, e estão tendo essa oportunidade de conhecer os palhaços, que são personalidades nacionais. Isso faz toda a diferença no processo de recuperação e a PB Saúde trabalha muito com essa temática da humanização, e é isso que estamos vendo hoje, fazendo esse processo de humanização e trazendo empatia e alegria ao atendimento dessas crianças”, ressaltou Jhony.

Na ocasião, Jhony Bezerra entregou aos artistas um certificado de gratidão e alegria pela disponibilidade em proporcionar esse momento humanizado para pacientes e colaboradores e eles enfatizaram ser um momento muito gratificante em poder ver o sorriso estampado, inclusive nos adultos.

“É muito gratificante para gente poder estar aqui. É um dia de cura. Um dia que as crianças tiram para aliviar a dor, às vezes elas estão internadas, ou estão passando por uma situação delicada, porque nunca é fácil estar no hospital, então é aquele momento de respiro. A gente trata esse dia como um dia muito especial, muito legal, e principalmente para essas crianças que não têm a oportunidade de estar lá com a gente no circo. A gente vem aqui se fazer presente juntinho com elas, onde já tem um carinho, um amor, e estamos aqui para complementar”, pontuou Patati Patatá.

Para a diretora geral do Metropolitano, Louise Nathalie, a presença de Patati Patatá foi um momento de leveza e emoção para todos. “Ver o sorriso das crianças, o encantamento dos adultos e o entusiasmo dos nossos colaboradores nos mostra como a humanização do cuidado vai além dos tratamentos médicos. Esse gesto dos artistas reforça a importância de olharmos para o ser humano de forma integral, com empatia e carinho”, destacou a diretora.