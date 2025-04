Gilberto Gil recebe Sandy e Arnaldo Antunes em 2ª noite de show

A segunda apresentação de Tempo Rei, turnê de despedida de Gilberto Gil, lotou mais uma vez o Allianz Parque, na Água Branca, região oeste, na noite deste sábado (12).

Figura antológica da MPB, Gil repetiu o feito da sexta (11), quando abriu a sequência de quatro apresentações em São Paulo, ao dominar uma multidão com a calma de quem já adquiriu, aos 82 anos, uma boa relação com o tempo. Cantou, ao lado de convidados, clássicos da música brasileira que envelhecidos e resistentes ao tempo lhe tornaram, de fato, um rei.

O baiano ainda se apresenta nos dias 25 e 26 de abril no estádio do Palmeiras, antes de encerrar a passagem por São Paulo.

O show deste sábado teve dois destaques já admirados pelo público na primeira noite: o repertório fascinante e o palco impactante –onde o cantor se posiciona abaixo de uma escultura em forma de espiral, ousada e intrigante.

Seus convidados para a segunda noite foram Sandy e Arnaldo Antunes. Ao lado de Sandy, cantou “Estrela”. Já com Antunes, “Rock de Segurança”. Na apresentação anterior, estiveram no palco a neta, Flor Gil, e o funkeiro Mc Hariel, com quem gravou “A Dança” no ano passado.

Na abertura da turnê em Salvador, no mês passado, Margareth Menezes e Russo Passapusso foram cantar com ele. No Rio de Janeiro, a segunda parada da turnê “Tempo Rei” recebeu Caetano e Anitta.

O sucesso da turnê e os anseios de um público que quer apreciar Gilberto Gil no palco — algo cada vez mais raro- incorreu em uma agenda lotada. A turnê ainda passará por Rio de Janeiro novamente, antes de seguir para Brasília, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte e Recife.

Para quem ainda quer ver de perto a trilha final de um dos maiores cantores do Brasil, há ingressos a partir de R$ 280 (inteira) em Eventim.

* LUIS EDUARDO DE SOUSA (FOLHAPRESS)