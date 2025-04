Brasileirão e Fórmula 1; confira os destaques do esporte na TV

O domingo (13) fecha a terceira rodada do Campeonato Brasileiro com seis jogos. Se enfrentam Bahia e Mirassol, às 16h, São Paulo e Cruzeiro às 17h30, Grêmio e Flamengo no mesmo horário, Fluminense e Santos na sequência às 19h30. Fortaleza e Internacional jogam às 20h e Atlético-MG e Vitória, às 20h30.

Antes disso, ao meio-dia, o GP do Bahrein marca o quarto do circuito mundial de Fórmula 1. Ele estreou pela Ferrari na primeira corrida da temporada, na Austrália. O inglês, que vem enfrentando dificuldades de adaptação, larga na 9ª posição no grid.

Charles Leclerc, colega de Hamilton na escuderia, larga em segundo -George Russell, da Mercedes, teve punição aplicada e perdeu o lugar para o monegasco. A pole position fica com o australiano Oscar Piastri.

Confira os destaques esportivos da programação de domingo (13)

10h Carlos Alcaraz x Lorenzo Musetti

Tênis, Espn2 e Disney+

12h GP do Bahrein

F1, Band, BandPlay, band.com.br e BandSports

14h Nets e Knicks

NBA, NBA League Pass

16h Bahia x Mirassol – Premiere

Campeonato Brasileiro, Premiere

16h30 Blazers x Lakers

NBA, Prime Vídeo e NBA League Pass

17h30 São Paulo x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro, Globo (SP e MG) e Premiere

17h30 Grêmio x Flamengo

Campeonato Brasileiro, Globo (menos SP e MG) e Premiere

20h Fortaleza x Internacional

Campeonato Brasileiro, Record, PlayPlus, R7.com, CazéTV e Premiere

19h30 Fluminense x Santos

Campeonato Brasileiro, Prime Vídeo

20h30 – Atlético-MG x Vitória

Campeonato Brasileiro, sportv e Premiere

* FOLHAPRESS