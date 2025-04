Os artistas que vão participar da edição 2025 do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Divino Redentor’, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), estão intensificando os ensaios, que acontecem de segunda a sexta-feira.

A estreia será na próxima quinta (17) e as apresentações seguem até 19 de abril, no adro do Centro Cultural São Francisco. Este ano, o espetáculo conta com a participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e do Grupo Kairós, da Escola Municipal Padre Pedro Serrão.

Este ano, serão 40 atores e atrizes no palco. Trinta e oito deles são locais. Já os artistas que interpretam os papéis de Jesus e Maria são o ator Samuel de Assis e a atriz paraibana Mayana Neiva.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o espetáculo Paixão de Cristo, realizado há três anos em frente ao Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico, é um momento de muita importância para a Prefeitura de João Pessoa. Ele movimenta toda a cena do teatro da cidade pelo volume de atores, atrizes, técnicos, profissionais do teatro contratados nesse período. Ao todo, a equipe reúne 120 pessoas.

“Também temos a grandiosidade do espetáculo, com uma história contada há mais de dois mil anos, mas que se renova a cada momento e traz muita emoção para o pessoense e o turista que nos visita. Nós nos dedicamos a esse espetáculo com muito cuidado, atenção e carinho, e é possível ver isso nos próprios ensaios”, comenta o diretor.

Marcus Alves conta que tem acompanhado o elenco durante essa preparação e constata que realmente há uma dedicação muito grande de todos os envolvidos. “Nós temos um conjunto de profissionais do teatro muito capacitado em João Pessoa e eles se entregam ao desenvolvimento dessa encenação. Vai ser realmente um belíssimo espetáculo”.

O diretor geral, Everaldo Vasconcelos, que também assina o texto, explica que os ensaios começaram no dia 22 de março. “Alguns dias trabalhamos cenas específicas, em outros fazemos o ensaio geral, onde juntamos todas as cenas. A partir desta semana as coisas se intensificam ainda mais porque já estamos às vésperas da estreia. Agora começamos a trabalhar com todo mundo junto”, diz.

A atriz Juciene Fernandes, que integra o elenco da segunda temporada da série Cangaço Novo, está, junto com os demais atores e atrizes, se dedicando aos ensaios. Ela, que vai interpretar o papel de Maria Madalena, lembra que sua primeira participação no espetáculo em João Pessoa foi em 2023. Agora retorna ao palco. “Está sendo incrível”, diz.

Juciene comemora, inclusive, a boa interação com o grupo. “Está sendo bem leve, com os diretores trazendo essa leveza. Existe muito companheirismo entre os atores, uns ajudando aos outros dentro do processo. Estou muito feliz, principalmente por estar dando vida a Maria Madalena que foi um personagem que eu sempre quis fazer. Está sendo muito gratificante e emocionante. Eu sempre me emociono ao estar representando A Paixão de Cristo, por ser de uma família muito católica também”, comenta.

Sobre as expectativas, a atriz diz que todo ano são superadas, sendo como espectadora ou atuando. “Apesar de ser uma história contada todos os anos, sempre traz algum elemento novo. Este ano, o que está me chamando atenção, e estou comparando com 2023, é o coro das crianças que está muito lindo. A gente vê no ensaio, no posicionamento de palco. E o que percebo também é que o ballet está mais presente”.

O ator Osvaldo Travassos, que interpreta Simeão no espetáculo, também fala de sua participação. “Eu me sinto muito bem atuando na Paixão de Cristo, primeiro porque é uma forma de os atores de João Pessoa se reunirem, é uma grande confraternização. Depois é o prazer de mostrar uma história que já foi tantas vezes contada, mas que sempre terá uma novidade, principalmente porque temos um diretor, um roteirista, que é Everaldo Vasconcelos, que fez o texto e ficou bem interessante”, afirmou.

A atriz Kalline Brito atua como uma das mulheres de Jerusalém e conta sobre a sensação de atuar nesse espetáculo. “É emocionante porque a gente vive numa cidade religiosa e vivemos como uma família que vem contando essa história da religiosidade, da igreja, de ir à procissão. Quando a gente faz parte desse momento, não é só um encontro entre amigos, são lembranças afetivas, principalmente nesse texto que Everaldo traz de uma maneira tão bíblica. Isso, para nós que somos de uma vida cristã muito forte, acaba trazendo sensações maravilhosas e muita emoção. É um grande encontro da vida, da alma e da arte”, declarou.

Mônica Macêdo, que integra o elenco, ressaltou a importância de recontar a história de Jesus. “É sempre uma emoção muito grande participar da Paixão de Cristo, porque a gente faz esse espetáculo com muita paixão. Eu faço a Maria ensaiadora, para quando a Mayana Neiva, que vai fazer a Maria, chegar passar para ela. É uma responsabilidade muito grande, não é a primeira vez que faço e é muito prazeroso. O encontro com os colegas em cena é muito gratificante porque é uma troca, a gente está sempre aprendendo uns com os outros. A Paixão de Cristo é esse grande encontro de atores e atrizes da nossa cidade e eu tenho muito prazer em fazer parte”, acrescenta.

Participando pela primeira vez da Paixão de Cristo, a cantora Myra Maya lembra que já teve diversas interações com o teatro, mas nunca contando a história de Jesus. “Para mim, está sendo um prazer imenso, uma alegria, me trouxe uma memória afetiva muito grande, porque eu fui criada no interior da Paraíba e a Paixão de Cristo é muito forte lá. Eu sempre assisti e sempre tive vontade de fazer. Agora chegou a oportunidade e eu estou muito feliz de fazer parte do elenco desse ano, reencontrando amigos e fazendo outros. Está sendo um aprendizado para mim”, disse ela. Myra Maya vai fazer o anjo narrador, contando toda a história que vai acontecendo no palco e costurando cena a cena para que o público compreenda em que momento a história está.

Programação – A encenação da Paixão de Cristo estreia na quinta-feira (17), a partir das 19h. Na sexta-feira (18), o espetáculo terá duas sessões: a primeira tem início às 18h e a segunda às 20h. O encerramento das apresentações será no sábado (19), com uma sessão a partir das 19h.