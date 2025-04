Bica em João Pessoa realiza atividade educativa com alunos da Rede Municipal

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) promoveu, nesta sexta-feira (11), uma manhã especial de atividades em celebração à Páscoa. A programação aconteceu em um espaço montado ao lado da fonte principal, com direito a dinâmicas educativas e momentos de lazer para as crianças.

A ação contemplou, especialmente, cerca de 60 alunos do 5º ano da Escola Municipal Ana Cristina. A antecipação do evento se deu em virtude do feriadão da Semana Santa, que compreende os dias 18 a 20 de abril, e o feriado de Tiradentes, dia 21. “Muita gente viaja ou prefere descansar nesse período. Então, resolvemos realizar o momento festivo antes do feriado, aproveitando a oportunidade para acolher uma escola municipal”, explicou a diretora do Parque, Milenna Simões.

As crianças participaram de atividades lúdicas conduzidas pela equipe de Educação Ambiental do parque, com distribuição de máscaras de coelhinho, passeio e dinâmicas sobre ovos e os animais. Um personagem caracterizado de coelho também interagiu com os pequenos, animando ainda mais o ambiente. Além disso, houve distribuição de algodão-doce, pipoca, pintura facial, entrega de mudas de plantas e chocolates para as crianças.

A programação, embora voltada principalmente para os alunos da escola convidada, também foi aberta às crianças que estiveram visitando o parque no momento da ação. “Não fizemos convites formais ao público externo, mas os visitantes que estiveram no parque puderam participar das atividades junto com os alunos”, reforçou a diretora.

Fabrícia Santos do Nascimento, professora da turma do 5° ano B, ressalta a importância de promover a interação das crianças com o Parque Arruda Câmara. “Quero agradecer essa proposta que a Bica fez para a Escola Ana Cristina. Uma vivência muito legal para as crianças de conhecer a Bica, de vir com a família. Muito bacana! A gente trabalha na sala de aula o tema, mas aqui eles tiveram essa vivência com os profissionais falando sobre a importância do parque, além da conservação, preservação e do cuidado com os animais”, afirmou a educadora.

A estudante Katlyn Costa Soares, de 10 anos, conta bastante animada o que achou do evento. “Eu achei legal conhecer mais a Bica, entender sobre os animais e ter essa parte de diversões. Aprendi que o coelho é o símbolo da Páscoa, mas que toda vez que alguém nos oferecer um coelho, a gente deve tratar bem, porque se maltratar é crime. Gostei também dos passeios, dos animais e das explicações, achei interessante”, disse.