O primeiro final de semana do Viva Usina 2025 promete movimentar João Pessoa com uma programação recheada de arte, música e incentivo à leitura. O evento, que ocorre na Usina Cultural Energisa, contará com exposições, performances e shows, proporcionando uma experiência cultural gratuita e diversificada para o público paraibano.

O Viva Usina 2025 é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, em parceria com a Evoé, apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Governo Federal – União e Reconstrução.

Sexta-feira

A programação começa na sexta-feira (11) com a abertura da exposição “Eutália – Maternidade”, do multiartista Elioenai Gomes, às 18h, na Galeria Alexandre Filho. A noite segue com a apresentação do Trio Baraúna, na Sala Vladimir Carvalho, a partir das 20h, com um verdadeiro passeio com o melhor do forró nordestino. Durante todo o final de semana, a Feirinha Dia Verde também estará em funcionamento, reunindo produtores locais e artesãos.

Sábado tem Totonho

No sábado (12), o destaque fica por conta do show inédito de Totonho, na Tenda da Música, às 19h. O cantor e compositor preparou uma apresentação especial, para o pré-lançamento do seu novo disco “Aí Dentu – Funk de embolada e Hip Hop do Mato”. Para encerrar a noite, a DJ Claudinha Summer promete animar o público com uma performance no Palco Bonde, às 21h.

Domingo

O domingo (13) traz uma programação especial para os amantes da arte e literatura. Às 16h, Fernanda Ferreira se apresenta no Palco Bonde, trazendo uma performance cheia de expressividade. Logo depois, às 17h, o escritor Railson Almeida promove uma ação de incentivo à leitura com a atividade “Escrevendo Suas Próprias Histórias”, incentivando o público a desenvolver sua criatividade literária, através de uma metodologia que mistura teatro, leitura e jogos de tabuleiro.

Projeto segue fortalecido

O Viva Usina chega em sua terceira edição com mudanças para valorizar ainda mais os artistas da Paraíba. O projeto adotou o perfil de chamamento público, buscando flexibilidade e adequação à realidade dos artistas locais.

Neste sentido, as inscrições acontecem em fluxo contínuo até 31 de julho, para que o projeto possa ter dinamismo na sua programação mensal. Os artistas interessados em participar da seleção podem se inscrever gratuitamente pelo endereço www.vivausina.com.

Mentoria em Redes Sociais

Outra novidade do formato do Viva Usina é a Mentoria em Redes Sociais que será oferecida apenas aos projetos selecionados. A ideia é trabalhar em parceria para construir estratégias de mídias sociais e divulgação para que as propostas culturais alcancem mais pessoas.