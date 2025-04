Rádio CBN suspende atividades em Campina Grande

O sinal da rádio CBN em Campina Grande está desativado desde o começo desta semana.

A emissora utilizava a concessão pública da antiga Rádio Borborema, que havia sido desativada.

Essa concessão foi adquirida (juntamente com a TV Borborema) pelo Grupo Norte de Comunicação (sediado no Amazonas), que vai colocar estrear nova programação radiofônica (e o resgate do nome Borborema) em meados de maio próximo.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.