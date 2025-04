Concerto da Orquestra Sinfônica marca I Semana da Cultura Judaica em João Pessoa

O público lotou o Centro Cultural São Francisco, na noite desta sexta-feira (4), para acompanhar o II Concerto Oficial da Temporada 2025 da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa.

O evento, que ocorreu dentro da I Semana da Cultura Judaica em João Pessoa, promovida pela Federação Israelita da Paraíba, prestou uma homenagem a esse povo. Os músicos foram regidos pelo maestro Nilson Galvão e houve a participação do Coro Sinfônico regido por Daniel Berg.

“Foi uma noite realmente muito especial para nossa Orquestra Sinfônica Municipal e todo o público que foi prestigiar o concerto deste mês. Nós temos realizado concertos uma vez por mês sempre ali no Museu de São Francisco e a cada noite nós constatamos a importância que os concertos têm para a cidade de João Pessoa. Nesta sexta-feira teve um caráter simbólico, todo especial e único porque o concerto foi feito em homenagem à Semana da Cultura Judaica realizada pela Federação Israelita da Paraíba em parceria com a Funjope”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Este concerto, segundo ele, teve essa marca que recupera a história, a tradição e a presença do povo judeu na Paraíba. “Nossa equipe da Funjope encara como uma verdadeira missão o cuidado com todas as culturas, com a diversidade das culturas de João Pessoa. Não poderia ser diferente porque fomos procurados pela Federação Israelita para colaborarmos com a Semana Judaica que, na verdade, foi feita a partir de uma lei municipal sancionada em 2024”, explicou.

E continuou: “Foi uma noite repleta de simbolismos, de alegria, celebração da paz, do respeito à diferença, à tolerância que todos nós devemos ter. O Coro Sinfônico da Paraíba se apresentou também junto com a Orquestra, Alline Fernandes como solista, sob a regência de Daniel Berg, tudo muito integrado e bem feito. Parabéns a todos os envolvidos, e agradeço ao Padre Marcondes Meneses por receber sempre os nossos projetos de cultura, a exemplo dos nossos concertos”, disse o diretor.

O maestro Nilson Galvão falou sobre o sentimento desta noite. “Estou muito feliz, primeiro por estar contribuindo com a sociedade. A função de uma orquestra é sempre essa, servir à sociedade como primeira função. Neste caso, estamos servindo, em específico, à comunidade judaica da Paraíba, mas poderia ser qualquer outro grupo específico porque quando tocamos é para o público. É uma homenagem muito bonita”, disse.

Ele lembrou ainda da lei sancionada pelo prefeito Cícero Lucena, criando a I Semana da Cultura Judaica em João Pessoa. “São trocas de cultura e a gente cresce muito quando trocamos essas diferentes culturas. Durante muitos anos, principalmente no Sertão aqui da Paraíba, de Pernambuco, vieram muitos judeus fugindo da Europa. Então, é uma cultura que, de alguma forma, está arraigada dentro do nosso DNA como muitas outras, como a cultura indígena, africana. Quando pensamos em Israel, logo pensamos em Oriente Médio, mas temos raízes, tanto que a primeira sinagoga das Américas está em Recife”, acrescentou.

Público – O público também aplaudiu a apresentação. “É um concerto muito bonito. O Centro Cultural São Francisco lotado, ou seja, é um movimento de retomada do Centro. Eu fico muito feliz de ver que a arte está presente aqui também, num lugar histórico que é tão importante para a cidade de João Pessoa. Além disso, representa a valorização dos músicos locais e é muito bom perceber a valorização da arte aqui na cidade. É muito representativo tudo isso que está acontecendo”, comentou a estudante Bárbara Pessoa.

“Acho importante ver o Centro Histórico movimentado porque antes era deixado de lado. É um processo importante que estamos vivendo em João Pessoa. Esta é uma forma de deixar o nosso Centro Histórico vivo”, pontuou o professor de Música, Marcelo de Alexandria.

A fisioterapeuta Ana Karolina Braz elogiou o concerto. “Vim prestigiar porque sou fã de música clássica, música boa e de qualidade. Estou bem satisfeita com esse momento cultural em João Pessoa. Vem crescendo bastante esse incentivo e temos muitas opções ricas culturalmente”, afirmou.

“Gosto muito desse tipo de programação, desse apelo cultural, e enxergo João Pessoa riquíssima. Sempre é bom uma motivação maior para desenvolver trabalhos como esse. Muito bom”, avaliou Ronie Braz.

Na avaliação da estudante Júlia Silva, é muito importante esse momento cultural em João Pessoa. “Sem contar que é de graça, o que é ótimo para disponibilizar a cultura para todo mundo. Eu não perco de jeito nenhum”, ressaltou.

O estudante José Vicente também elogiou o concerto. “É uma coisa muito boa porque a cultura clássica sempre foi uma coisa muito erudita. Era sempre difícil ter acesso. Como aqui é de graça, é muito legal, qualquer um pode ter acesso ao que antes era acessível apenas à aristocracia. Isso é muito bom”.