Em Campina Grande: Grupo Bagaceira de Teatro apresenta o espetáculo cearense “Interior”

O Grupo Bagaceira, de Fortaleza (CE), em celebração aos 25 anos de trajetória, desembarca em Campina Grande para apresentar o espetáculo Interior, nos dias 5 e 6 de abril, às 20h, no Museu de Arte Popular da Paraíba (Museu dos Três Pandeiros).

A peça, que já percorreu mais de 15 cidades e participou de importantes festivais teatrais, traz para o palco duas velhinhas que desafiam o tempo e seguem firmes em suas histórias, embalando o público em uma narrativa marcada pelo humor e pelo afeto.

Com uma encenação que mistura irreverência e delicadeza, Interior convida a plateia a uma experiência sensorial e afetiva. Os espectadores se sentam próximos às personagens, compartilham memórias e até sentem cheiros e sabores, em um convite para vivenciar a arte de maneira intimista. A montagem celebra a trajetória de 25 anos do Grupo Bagaceira, que segue fiel à sua proposta de experimentação e reinvenção.

“Levar essa peça ao Agreste nordestino sempre foi um desejo antigo, e agora, graças à Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz, conseguimos realizar. Escolhemos Campina Grande para abrir a temporada por sua efervescência cultural. E é assim que desejamos celebrar esse marco importante da nossa história, compartilhando nossa arte com novas plateias, criando laços e ampliando o alcance do teatro como espaço de encontro e transformação”, destacou Isabella Cavalcanti, atriz e produtora do grupo.

Além dos espetáculos, a programação inclui debates e a oficina gratuita “O Ator no Processo Colaborativo”, que acontecerá nos dias 6 e 7 de abril, das 9h às 12h, que será realizada no CAC – Centro Artístico e Cultural – UEPB). Av. Pres. Getúlio Vargas – Centro (Campina Grande – PB). A proposta complementar de oficina também vai ofertar vagas afirmativas para pessoas trans e travestis.

Voltadas para jovens interessados em teatro, a oficina é baseada em técnicas de criação colaborativa desenvolvidas pelo próprio grupo na construção da peça INTERIOR e em outras obras. Exercícios práticos, atividades de auto investigação e improvisos serão entrelaçados com momentos de leitura, reflexão e conversas.

O espetáculo conta com as atrizes Tatiana Amorim e Débora Ingrid, dramaturgia de Rafael Martins, na direção Yuri Yamamoto, produção de Isabella Cavalcanti, além de Ricardo Tabosa na comunicação e contrarregragem e Ciel Carvalho como operador de luz.

Contemplado pelo Prêmio Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz – Funarte Rede das Artes 2023 – Programa de Difusão Nacional, o projeto Interior: Grupo Bagaceira – Circulação Agreste realizará apresentações de 5 a 16 de abril, passando por Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Garanhuns (PE) e Arapiraca (AL).