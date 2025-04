Inscrições abertas para o projeto Criar Sesc no Sertão

O Sesc Paraíba está com inscrições abertas para o projeto Criar Sesc na cidade de Patos, no sertão paraibano, uma excelente oportunidade para crianças do 1º segmento do Ensino Fundamental.

O programa, realizado no contraturno escolar, oferece uma série de atividades educativas e culturais que visam estimular o desenvolvimento integral das crianças.

Entre as opções estão oficinas artísticas, jogos educativos, cultura maker, saídas pedagógicas, contação de histórias e diversas ações culturais. O Criar Sesc é um espaço que promove a criatividade, o aprendizado lúdico e a interação social, proporcionando momentos de diversão e crescimento para os participantes.

Os interessados devem apresentar a seguinte documentação para efetivar a inscrição: RG, CPF e certidão de nascimento da criança, declaração escolar, RG e CPF do responsável, comprovante de residência e uma foto 3×4 recente. Os valores da mensalidade são R$ 100 para os dependentes de trabalhador do comércio, R$ 120 para conveniados e R$ 140 para o público em geral.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (83) 99996-0299. O Senac em Patos está localizado na rua Natália de Figueiredo, s/n, Morro. Esta é uma oportunidade única para as crianças do município vivenciarem atividades que despertam novas possibilidades de aprendizado, criatividade e integração. O Criar Sesc convida todos a fazerem parte deste projeto, que une cultura, diversão e educação de maneira inovadora e envolvente. Não perca essa chance de proporcionar à sua criança uma experiência inesquecível! A vida acontece com o Sesc.