A edição 2025 do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Divino Redentor’, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), acontece de 17 a 19 de abril, no adro do Centro Cultural São Francisco. Este ano, os artistas que interpretam os papéis de Jesus e Maria são o ator Samuel de Assis e a atriz paraibana Mayana Neiva.

“É um momento muito especial para a nossa Fundação Cultural montar o espetáculo da Paixão de Cristo. Nós realizamos já há três anos ali no Museu de São Francisco e agradecemos desde já pelo acolhimento a todos os nossos projetos culturais. Nos dedicamos à Paixão de Cristo como uma questão fundamental que é a seguinte: além de reviver o drama de Jesus, é um momento em que mobilizamos e estimulamos grande parte da nossa cena artística e teatral de João Pessoa”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, para este espetáculo, é contratado um conjunto grande de profissionais do teatro, atores, atrizes, técnicos, iluminadores, pessoal da cenografia e montagem de toda a estrutura, e lembra que a Paixão de Cristo é um espetáculo muito desejado na cidade de João Pessoa pelos profissionais do teatro e também pelo público.

“A Mayana e o Samuel vêm participar desse momento especial que a cultura de João Pessoa vive. Nós acolhemos os dois e desejamos que eles se entreguem completamente aos demais atores e atrizes da cidade, da Paraíba, que estão ensaiando junto com o diretor Everaldo Vasconcelos. A cada ano, tentamos melhorar o espetáculo da Paixão de Cristo que revive esse momento mágico e simbólico do mundo ocidental católico que é o drama, o sofrimento e a ressurreição de Jesus”, acrescenta.

A atriz Mayana Neiva relatou que foi uma grande surpresa receber o convite da Funjope e falou sobre seu sentimento ao interpretar Maria, mãe de Jesus. “Viver Maria é um presente para qualquer atriz, mas principalmente para quem, além de ser artista, tem uma experiência de fé e devoção em relação a Nossa Senhora, a Maria, como eu tenho”, diz.

Batizada Mayana Maria em homenagem à Santa, a atriz conta que sua família é muito conectada com o sagrado. “Para mim, interpretá-la tem um grau de sacralidade, de transmutação porque se aproximar de Maria é se aproximar dessa mente de entrega ao Espírito Santo, a Deus, a algo maior. É um exercício de atuação e um exercício humano para mim, de muita expansão e muito amor”.

A atriz conta que já viveu a personagem, em 2024, em Nova Jerusalém, e comemora que, este ano, está vivendo em sua terra, ao lado do seu povo. “Para mim tem um sabor muito especial estar com esse elenco local, estar com artistas com quem já trabalhei no passado quando fiz teatro em João Pessoa. Vai ser uma grande honra poder dividir com meu povo paraibano, de onde eu sou, essa história que me toca tanto. Estou muito honrada e contando as horas”, ressalta. “Estou muito honrada pelo convite da Funjope para viver essa personagem mágica”.

Estudando o texto e esperando o momento da apresentação chegar, Mayana avalia que a iniciativa da Funjope ao realizar a Paixão de Cristo é maravilhosa. Ela observa que o povo nordestino é de muita fé. “E essa é uma história que a gente celebra com muito amor, uma história que merece ser contada e oferecida ao público da melhor maneira possível. É uma iniciativa maravilhosa e que nos conecta com a essência do nosso povo que é a fé”.

A atriz aproveitou para convidar a todos que moram ou visitam João Pessoa para conferir a encenação da Paixão de Cristo. “É a história mais linda do mundo comigo fazendo Maria, com Samuel de Assis fazendo Jesus, com um elenco lindo local e um desejo muito grande da gente se encontrar no afeto e na beleza dessa história que toca tanto nossos corações”, acrescenta.

Já o ator Samuel de Assis também afirmou estar muito feliz por encenar o papel de Jesus. “Me sinto honrado, muito honrado. Eu sempre amei ver e me emocionar com a história de Jesus. Eu sempre quis fazer uma Paixão de Cristo grande como a daqui”, ressaltou.

Esta não é a primeira vez que o ator interpreta Jesus Cristo. Ele contou que já fez esse papel em três espetáculos diferentes em outros municípios do país. Porém, em João Pessoa será a primeira vez que interpreta e também que visita a capital paraibana. “Estou muito feliz de poder conhecer e viver um pouco a cidade”, afirmou.

Sobre o convite, ele conta que o surpreendeu. “Sim, fiquei surpreso, mas muito feliz porque, como já disse, sempre quis fazer”. O ator também avaliou a realização da Paixão de Cristo em espetáculo aberto na cidade. “Acho incrível! É uma fomentação de público para o teatro, para grandes espetáculos e isso é de grande valia”.

Samuel de Assis aproveitou para convidar o público para ver o espetáculo: “Meu povo lindo, espero vocês de 17 a 19 de abril. Vem trocar essa energia com a gente! Eu estou tão feliz que tenho certeza que vou contagiar vocês e encher o coração de cada um de amor e carinho”, completou.

A peça

Com texto e direção de Everaldo Vasconcelos, a encenação do espetáculo promete emocionar o público. “A ‘Paixão de Cristo – Divino Redentor’ conta a história da Paixão de Cristo enfatizando a sua vitória sobre a morte e na confiança de que Ele vive e dá esperança para toda a humanidade”, descreve o diretor.

Ele ressalta que os ensaios já estão sendo realizados e começam a dar forma ao espetáculo. “É possível perceber que será um evento emocionante para o público, que pode esperar um espetáculo diferente com a participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e do Grupo Kairós, da Prefeitura Municipal, que conduzem a história com muita emoção”, pontua.

Para Everaldo Vasconcelos, que estreia como diretor da peça, estar à frente da Paixão de Cristo é motivo de comemoração: “É uma alegria imensa conduzir este espetáculo com a ajuda de tantos profissionais maravilhosos. A nossa expectativa é de que no dia 17 todos nos emocionaremos com a mensagem de amor que Jesus nos deixou como um tesouro”, completa.

Programação

A encenação da Paixão de Cristo estreia na quinta-feira (17), a partir das 19h. Na sexta-feira (18), o espetáculo terá duas sessões: a primeira tem início às 18h e a segunda às 20h.

O encerramento das apresentações da Paixão de Cristo será no sábado (19), com uma sessão a partir das 19h.