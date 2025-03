Saiba o que assistir na TV neste sábado; canais abertos

CULTURA

07h30 Kid & Cats

07h35 Oi, Duggee!

07h45 Meu Amigãozão

08h00 Um Herói do Coração

08h15 Esquadrão do Mar Azul

08h20 Milo

08h35 Simon, O Supercoelho

08h45 Bluey

09h00 O Mundo Bita

09h10 Parquinho Jurássico

09h15 Octonautas

09h25 Pj Masks – Heróis De Pijama

09h40 Dino Ranch

09h55 Martin Manhã

10h10 O Show da Luna

10h25 44 Gatos

10h40 Câmara Viva

10h45 Asas e Histórias

10h50 Mistérios Animais

11h00 Tainá e os Guardiões da Amazônia

11h15 Turma da Mônica

11h40 Morgana & Celeste

11h45 Quintal da Cultura Maratona

13h05 Ana Bolinha

13h15 Oi, Duggee!

13h20 Simon, O Supercoelho

13h30 Um Herói do Coração

13h45 Masha e o Urso

14h00 Viola e Tambor

14h15 Dino Ranch

14h30 Pj Masks – Heróis De Pijama

14h45 Primavera-SP x Taubaté – Ao Vivo

17h00 NBB – Novo Basquete Brasil – Pinheiros x Corinthians – Ao Vivo

19h15 Shaun, o Carneiro

19h30 Cultura Livre

20h00 Arena dos Saberes

21h00 Jornal da Cultura

22h00 Café Filosófico Expresso

22h30 Clássicos

00h00 Minidocs

01h00 Roda Viva

02h45 Territórios Culturais

03h00 Vox Populi

04h00 Letra Livre

SBT

06h45 Sábado Animado

11h30 A Pracinha

12h00 Sábado Série

14h00 Cinema em Casa – 1ª Sessão: Big Pai, Big Filho

15h30 Eita Lucas!

16h30 Cinema em Casa – 2ª Sessão: Winter, O Golfinho 2

18h00 Tá Na Hora

19h45 SBT Brasil

20h45 Esquadrão da Moda

22h15 Sabadou Com Virgínia

00h00 Notícias Impressionantes

02h00 SBT News

GLOBO

06h50 Bom Dia Sábado

07h50 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08h30 É de Casa

11h45 RJ1

13h00 Globo Esporte

13h25 Jornal Hoje

14h05 História de Amor

14h35 Sessão de Sábado: O Conde de Monte Cristo

16h15 Caldeirão com Mion

18h30 Garota do Momento

19h15 RJ2

19h45 Volta Por Cima

20h30 Jornal Nacional

21h20 Mania de Você

22h25 Big Brother Brasil 25

23h05 Altas Horas

00h55 Supercine: Férias Frustradas

02h35 Volta Por Cima

03h20 Corujão: Magic Mike XXL

04h40 Corujão II: Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso

RECORD

07h35 Fala Brasil – Edição de Sábado

12h00 The Love School – A Escola do Amor

13h00 Balanço Geral – Edição de Sábado

15h00 Cine Aventura

17h00 Cidade Alerta – Edição de Sábado

19h45 Jornal da Record – Edição de Sábado

21h00 Cidade Alerta – Edição de Sábado

23h00 Super Tela

01h00 Fala que eu te Escuto

02h00 IURD – Palavra Amiga

03h00 Programação IURD

REDE TV!

07h30 Ultrafarma

08h30 Comunidade Zona Sul

09h00 Vitória em Cristo

09h30 Ultrafarma

10h00 A Voz de Deus

10h30 Ultrafarma

11h00 Igreja Universal do Reino de Deus

12h00 Assembléia De Deus Do Brás

13h00 Inovamed – De Bem Com a Saúde

13h30 A Hora Do Zap

13h45 Inovamed – De Bem Com a Saúde

14h15 Campeonato Alemão: Eintracht Frankfurt x VfB Stuttgart – Ao Vivo

16h30 Inovamed – De Bem Com a Saúde

17h00 A Hora Do Zap

17h30 Elas Em Jogo

18h00 A Hora Do Zap

19h20 RedeTV! News

20h30 Igreja Internacional da Graça de Deus

21h30 TV Fama

22h10 Operação de Risco

23h10 Mega Sonho

00h30 Madrugada Animada

03h00 Igreja da Graça No Seu Lar

BAND

07h30 Band Kids – Os Chocolix

08h00 Band Kids – O Diário de Mika

09h15 Um Passeio Pela História

09h30 Gente do Rio

10h00 Você Torceu Aqui

11h00 Acelerados

11h30 Band Esporte Clube

12h30 Mundo dos Negócios

13h00 Igreja Maranata

13h30 Band Esporte Clube

16h00 Brasil Urgente

18h50 Jornal do Rio

19h20 Jornal da Band

20h30 Sabadão da Gente

22h00 Beleza Fatal – Resumo Semanal

23h00 SFT – MMA – Ao Vivo

01h05 BWF – Luta Livre

02h05 Cine Privé: Consultas Íntimas

03h05 Chama no Privé

04h00 Cinema Na Madrugada: Era Uma Vez Em Nova York

