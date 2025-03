Cartunista Fred Ozanan participa de exposição em São Paulo

O Dia Nacional do Graffiti está sendo comemorado em São Paulo com trabalhos que contam, inclusive, com obras de cartunistas da charge, do cartum e da caricatura, dentre os quais Fred Ozanan, de Campina Grande, cujo traço aborda paz, direitos humanos e contra guerra, temática principal da mostra.

A exposição está montada no complexo Funart, no centro da capital paulista, funcionando de 27 de março a 27 de abril, mostra que simboliza aspectos significativos da cultura, das tradições, costumes e história da arte brasileira, com a participação de 50 artistas, especialmente convidados, com vasta programação que consta música, cinema, debates e oficinas.

A participação da Associação dos Cartunistas do Brasil amplia a conexão das duas artes, em suas diversas possibilidades de comunicação direta com a sociedade, fundamentada na promoção da diversidade cultural, na educação do público, em seus diferentes modos de vida e perspectivas, fomentando o respeito e a compreensão entre diversas culturas.

Neste aspecto, o cartunista Fred Ozanan mais uma vez cumpre o seu papel de cidadão pacifista, que coloca o seu desenho em defesa dos direitos humanos, busca da paz e propagação da igualdade entre os povos, possuindo trabalhos abordando o tema em países a exemplo da Turquia, Croácia, Ucrânia, Iran, Síria e Israel.

No Brasil, Ozanan participou da coletânea “Humor pela Paz e a Falta que ela Faz”, da editora Virgo, em que 29 cartunistas, cada qual ao seu modo, abordaram o tema com denúncia, indignação e cobrança de lealdade a vida e ao ser humano.

Na esfera internacional, o cartunista paraibano chegou a receber a comenda “In the Service of Peace”, da ONU, o que revela que o seu traço grita bem mais do que muita gente pensa!