Funjope inscreve para oficinas em alusão ao Dia Internacional da Dança

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está recebendo inscrições para três masterclasses que terão início a partir da quarta-feira (26), na sala de dança do Conventinho, sempre a partir das 15h.

A iniciativa é em alusão ao Dia Internacional da Dança – 29 de abril. As oficinas serão ministradas pelo professor de dança Fábio Alcântara e pelos bailarinos Isaías Estevam e Geovan Conceição.

As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo e-mail funjopedanca@gmail.com até o dia anterior a cada oficina. É preciso informar o nome completo e telefone.

“Essa ação faz parte da nossa política municipal de dança. Abrimos o ciclo em 2025 e é muito importante porque estamos iniciando essa fase com professores e bailarinos extremamente qualificados. Eles vão poder repassar suas experiências, seus conhecimentos na área de dança para os jovens de João Pessoa que se interessam pela arte”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que a cultura de João Pessoa vive um momento muito especial em todas as linguagens e ressalta que a dança tem sua importância nesse conjunto artístico. “Eu lembro, por exemplo, que criamos em 2021 a Companhia Municipal de Dança, que está fazendo belíssimos espetáculos em João Pessoa e em outros estados do País. Seus bailarinos e bailarinas já representaram a cidade em concursos de dança internacionais e nós estamos montando espetáculos periodicamente na cidade”, comenta.

Segundo Marcus Alves, esse conjunto de masterclasses faz parte desse ambiente. “Está inserido nesse contexto de estímulo e valorização da dança em João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena é um entusiasta desse projeto. Desde o seu primeiro governo tem estimulado e potencializado a experiência junto ao Balé Bolshoi e continua agora. Trazer esses profissionais para formar e capacitar jovens bailarinos é um trabalho de extremo valor”, acrescenta.

Stella Paula Carvalho, que está à frente da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, afirma que esta é uma oportunidade especial para aprofundar o aprendizado, explorar novas técnicas e vivenciar a arte de forma intensa.

“Cada oficina trará experiências únicas, permitindo que os participantes desenvolvam suas habilidades, experimentem diferentes estilos e se conectem ainda mais com a dança. Além disso, o evento celebra a importância da dança como expressão artística, promovendo o intercâmbio entre alunos e professores e fortalecendo a comunidade da dança. Participar dessas oficinas é uma forma de crescimento pessoal e técnico, além de uma celebração vibrante da paixão pela dança”, observa.

Oficinas – As oficinas são voltadas para pessoas com idade a partir de 15 anos e, no dia da aula, será necessário apresentar um documento de identificação.

A oficina Dança Contemporânea será comandada pelo professor Fábio Alcântara, na quarta-feira (26), e contará com a participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa.

Na sexta-feira (4) da semana seguinte será realizada a oficina de Dança Clássica, às 15h, ministrada pelo bailarino Isaías Estevam. Já na quinta-feira (10), a aula de dança contemporânea terá à frente o bailarino Geovan da Conceição.

Fábio Alcântara – Professor e coreógrafo, diretor do Congresso Nacional de Dança Contemporânea, atuou como professor convidado da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil e como professor do Theatro Municipal de São Paulo (EDASP). Atualmente é professor de Dança Contemporânea no Raça Centro de Artes.

Foi professor convidado da Cisne Negro Cia de Dança, São Paulo Companhia de Dança, São Paulo Escola de Dança, Cia Deborah Colker e Centro de Movimento Deborah Colker. Ministrou aulas na Espanha, Portugal e Amsterdam. Hoje ministra aulas de Dança Contemporânea no Brasil e no exterior.

Isaías Estevam – O bailarino e iluminador cênico Isaías Estevam é graduado pela Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Já integrou a Curitiba Companhia de Dança, Focus Cia de Dança (RJ), foi membro da Companhia de Dança Déborah Colker (RJ), da Companhia de Dança Sesiminas (MG) e da Companhia Juvenil da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil (SC).

Entre outras atividades, participou de uma turnê internacional pela Suíça e Paraguai com a Companhia Juvenil da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, e de apresentações com os solistas do Teatro Bolshoi em Moscou: Natalia Osipova, Ivan Vasiliev, Mariana Ryskina e Andrey Uvarov. Igualmente, com solistas do American Ballet Theatre: Paloma Herrera e Cory Stearns.

Geovan da Conceição – O bailarino Geovan da Conceição tem uma trajetória inspiradora na dança. Formado pela renomada Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e licenciado em dança pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), construiu uma carreira marcada pela excelência técnica e pelo compromisso com a arte e a inclusão social. Geovan traz sua expertise para uma aula especial, repleta de técnica, sensibilidade e improvisação.

Ele afirma que a atividade é uma oportunidade imperdível para quem deseja aprofundar seus conhecimentos na dança contemporânea e experimentar novas possibilidades de movimento.