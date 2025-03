Teatro Municipal Severino Cabral recebe Peça “Metaverso Digital”

O Teatro Municipal Severino Cabral vai celebrar o Dia Mundial do Teatro (27 de março) com uma programação especial, que acontecerá entre os dias 25 e 27 deste mês. Na quarta-feira, 26, às 20h, o teatro receberá o espetáculo “Metaverso Digital”, uma produção do Coletivo Atores que Cantam que mistura teatro, dança e música para explorar o impacto da tecnologia e das redes sociais na sociedade atual.

Os ingressos custam R$ 15 mais um quilo de alimento não perecível, e podem ser adquiridos pelo sympla, através do endereço https://www.sympla.com.br/evento/metaverso-digital/2876222

A peça é composta por sete esquetes interligadas, abordando temas como a exposição excessiva na internet, a busca pela fama instantânea e a influência dos memes. Com um olhar crítico e bem-humorado, o espetáculo convida o público a refletir sobre os desafios da era digital.

Com direção de Flávio Guilherme e textos assinados por Cynthia Emanuelle, Emanuel Gouveia, Flávio Guilherme e Renato Fragoso, “Metaverso Digital” traz uma trilha sonora marcante, incluindo músicas como Admirável Gado Novo e Admirável Chip Novo, reforçando a mensagem da peça.