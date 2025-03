O Sabadinho Bom segue homenageando as mulheres no mês dedicado a elas e, na edição deste final de semana, o show será comandado pela cantora Helayne Cristini, que promete muito samba em suas diversas variantes. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento começa a partir das 12h30, na Praça Rio Branco.

“É um prazer grande homenagearmos as mulheres, no seu mês, a partir deste show da Helayne Cristini. Nós temos feito o Sabadinho Bom, um conjunto de ações musicais e artísticas importantes, que se consolidou em nossa cidade, no circuito de cultura e de arte no Centro Histórico, que mantém esse território ativo durante todo final de semana”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, a partir do evento, é desenvolvida uma microeconomia intensa, beneficiando o comércio ambulante, bares e restaurantes do entorno.

“Temos informações muito positivas das pessoas em relação a esse trabalho, de modo que podemos dizer hoje que o Centro Histórico de João Pessoa vive um momento fundamental no seu processo de restauração e de visitação, e o Sabadinho Bom dá uma contribuição muito grande para todo esse processo”, acrescenta.

A cantora Helayne Cristini afirma que, de fato, o Sabadinho Bom é um evento consolidado na cidade. “Para mim, é uma grande vitrine dos artistas locais, e isso é importante para a preservação da nossa cultura e da nossa arte”, pontua.

Para esta apresentação, ela preparou um repertório com sambas tradicionais, samba de roda, bem como sambas paraibanos, a exemplo de Tamborim, das Ceguinhas de Campina Grande, que serão homenageadas durante o show, assim como a artista Teca de Cabedelo.

Helayne Cristine terá o apoio de músicos que sempre a acompanham em sua trajetória artística: Lucas Wanderlei no cavaquinho; Katracowisk no violão; Ze Ilton no baixo; Almir César na bateria; Caio Bertazzoli na percussão, além da participação da cantora Meire Lima.

“Minha expectativa é levar ao público sambas nossos, da Paraíba, bem como fazer uma grande viagem pelos clássicos do samba”, completa a artista.