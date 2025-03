Projeto de Extensão Naru Warao abre exposição aberta ao público, em João Pessoa

No final de 2019, as primeiras famílias indígenas Warao chegaram a João Pessoa, na Paraíba, fugindo da crise política e econômica na Venezuela.

Ao longo do tempo, eles sofreram com a perda de seus territórios, mudanças no ecossistema devido à construção de barragens e diques, a introdução de novos cultivos como o Ocumo Chino e surtos de doenças, como a cólera, que dizimaram várias comunidades.

Durante a pandemia de 2020, a comunidade Warao, que reside na cidade de João Pessoa, foi atendida por convênios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH) em parceria com diferentes órgãos públicos. Entre esses órgãos, a parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) resultou no projeto de extensão intitulado de Naru Warao.

Coordenado pela antropóloga Rita de Cássia Melo Santos, o projeto tem como objetivo criar as condições necessárias para a preservação e continuidade do saber-fazer indígena nos novos territórios que os povos indígenas ocupam após a migração. Visando isso, o projeto desenvolveu os materiais que estão disponíveis na exposição Naru Warao.

Serviço

Evento: Exposição do projeto Naru Warao

Período: 14 de março a 07 de abril

Dias: Quarta a domingo

Horário: 14h às 18h

Valor: Gratuito

Local: Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento da Paraíba.

Endereço: Largo de São Frei Pedro Gonçalves, 02, Varadouro, João Pessoa