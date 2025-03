São incontáveis as melodias dedicadas a Maria, mãe de Jesus Cristo. Entre as mais conhecidas e mais cantadas, com certeza, está a Consagração a Maria (Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e, em prova de minha devoção… ).

Provavelmente você até leu cantando, não é? Saiba que se pessoas de alguns outros idiomas lerem isso, também lerão cantando, pois essa melodia “caiu no gosto” também fora do Brasil e ressoa pelas Redes Sociais em alguns idiomas.

Essa composição é de Fátima Gabrielli (foto), cantora e compositora também de outros cantos menos conhecidos.

Esposa e mãe, pertencente à comunidade da União de Mães, na Obra Internacional de Schoenstatt.

Com total desprendimento, ela vê sua composição acalentar corações no mundo todo e considera uma graça recebida por intercessão de Maria, ela ter sido inspirada por Deus na composição:

“Devo reconhecer como Nossa Senhora tem agido em minha vida com graças especiais. Com seu imenso amor de Mãe, me deu a graça de compor um canto com a letra de uma oração tão querida, onde nos entregamos a ela com toda a confiança”, tenta explicar.

É assim, sem holofotes e sem glamour, mas, com imensa gratidão, que Fátima Gabrielli celebra os 50 anos dessa inspiração divina.

A melodia surgiu em 1975, após uma peregrinação ao Santuário da Mãe e Rainha, Sião da Unidade de Corações, no bairro do Jaraguá, em São Paulo/SP.

Mas, a primeira gravação, em Fita K-7, só ocorreu em 1992, quase 20 anos depois.

A partir de então, como uma labareda, se alastrou rapidamente pelo Brasil e o mundo, incendiou corações e, 50 anos depois, permanece ecoando e unindo os corações dos filhos ao coração da Mãe, acalmando, acalentando e iluminando com a luz da esperança.

A composição de Fátima é um serviço à Igreja, no estilo indicado pelo Papa Francisco, “pequenos gestos de serviço gratuito (que) fazem florescer rebentos de uma nova humanidade: aquele jardim que Deus sonhou e continua a sonhar para todos nós.”

*Com informações da Ascom/Vatican