Estação Ciência abre II Exposição “Por Elas: No Enfrentamento à Violência”, em João Pessoa

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), abre nesta quinta-feira, às 17h30, a II Exposição “Por Elas: No Enfrentamento à Violência”, na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes.

O evento acontece dentro da programação especial da secretaria em alusão ao mês internacional da mulher, fruto de uma parceria com a Estação Cabo Branco e o Tambiá Shopping. O público pode prestigiar a exposição até 31 de março, gratuitamente.

A mostra é composta de 20 placas e cartazes com frases que a maioria das mulheres vítimas de abuso já ouviu na vida, que configuram a violência psicológica. “A culpa é sua”; “Você não presta pra nada”; “Olha o que você me fez fazer” ou “Tudo que faço é para o seu bem”, são exemplo das peças que compõem a campanha de conscientização.

“O sentido da exposição é trazer as mulheres para a compreensão das violências e apresentar os serviços da Secretaria das Mulheres. Junto da exposição vai ter material nosso que vai ser entregue com a apresentação dos serviços que a Prefeitura disponibiliza para auxiliar as mulheres a romperem com esses ciclos de violência”, explica Juliana Dantas secretária executiva da SPPM.

Programação – Na manhã desta quinta-feira (20) a programação da SPPM conta, também, com uma palestra voltada para jovens aprendizes, com idade entre 14 e 23 anos, do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), no Polo de Capacitação do CIEE, no bairro Miramar.

Para encerrar a programação do mês da mulher, a Secretaria organizou um passeio para um grupo de mulheres pela Praia do Jacaré a bordo de um Catamarã. O passeio, programado para o dia 26 de março, às 9h, é voltado para as mulheres dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul, e Vista Verde, do Bairro das Indústrias. A ação está sendo realizada em parceria com as secretarias municipais de Habitação (SEMHAB) e de Turismo (Setur).

Serviço – A Secretaria disponibiliza auxilio a essas mulheres em diversas frentes, a exemplo do Centro de Referência da Mulher, na Ronda Maria da Penha, no Espaço Paula Adissi e no Remav, que é a Rede Municipal de Atendimento às Vítimas de Violência. Os números de emergência que podem ser acionados são os seguintes: 180 (Central de Atendimento a Mulher), 190 (Polícia Militar), 155 (disque denúncia de violência contra a mulher) e 197 (Polícia Civil).

Os serviços oferecem apoio às mulheres em situação de violência física, psicológica, patrimonial, financeira, a exemplo do acompanhamento psicológico e jurídico. As pessoas que buscam atendimento, também, podem se dirigir a sede da SPPM, que funciona no Paço Municipal, no Centro Histórico da capital. Mais informações por meio dos telefones: 3213-7352 (gabinete) e 3213-7351 (recepção) ou 98654-6332, de segunda a sexta-feira.

Agenda

Exposições dentro do Mês da Mulher

II Exposição “Por Elas: No Enfrentamento a Violência”

Lançamento – dia 20 (quinta-feira), às 17h30

Exposição ‘Pele Exposta’ , do ceramista Jeorge Paiva

Retrata a força e a beleza da mulher negra

1 andar do Salão de Exposições

Local – Estação Cabo Branco – Av. João Cirilo da Silva- Altiplano

Visitação – até 31 de março

Terça a sexta – 9h às 18h

Sábado e domingo – 10h às 18h

Acesso – Gratuito