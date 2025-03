Turismo: João Pessoa é destaque nacional na edição do jornal O Globo

João Pessoa é destaque nacional na edição deste domingo (16) do jornal O Globo. Chamada na capa da publicação de ‘Nova joia da coroa no Nordeste’, a reportagem ‘Capital redescoberta: João Pessoa amplia turismo, atrai investimentos e acelera crescimento’ retrata a capital paraibana como uma cidade que oferece atrativos como praias com águas mornas e cristalinas e que tem como atrativos boa infraestrutura e custo de vida menor.

O prefeito Cícero Lucena afirmou que esse destaque obtido por João Pessoa é fruto de um trabalho técnico, sério e comprometido com avanços para a cidade. “Cada vez mais vamos avançar e melhorar a qualidade de nossos serviços para os visitantes e os nossos cidadãos”, comenta.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, afirma que O Globo só ratifica o momento brilhante que a cidade de João Pessoa e o estado da Paraíba vivem em relação ao turismo. Ele lembra que tudo isso é fruto das boas gestões, da união entre governo e capital e do trabalho realizado pelo prefeito Cícero Lucena.

“Com a sua capacidade de visão administrativa, os investimentos que o prefeito faz fortemente na infraestrutura, mobilidade urbana e, principalmente, segurança, isso atrai cada vez mais quem vem visitar João Pessoa e toda a região metropolitana, as pessoas se encantam com a capital e voltam para morar em definitivo. Fica muito claro que nós estamos colhendo os frutos desse gestor visionário chamado Cícero Lucena, que traz um novo olhar de administração para a Capital”, frisa o secretário.

O secretário executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, também comemora. “Recebemos com muita alegria essa notícia onde um dos principais jornais do Brasil e do mundo estampa na sua capa a cidade de João Pessoa como destaque no crescimento do turismo. Isso é um fruto que estamos colhendo agora, que plantamos lá no início. Desde 2021 estamos fazendo esse trabalho de promoção turística na nossa cidade. Participamos, no primeiro mandato do prefeito Cícero Lucena, de mais de 90 feiras, eventos turísticos, e tudo o Brasil divulga da nossa cidade”, observa.

Ele ressalta que vários canais com tecnologia estão divulgando a cidade. “Um trabalho de qualificação e infraestrutura turística. Tudo isso é um conjunto de fatores que faz com que as pessoas que vêm em João Pessoa queiram retornar, morar e investir na área imobiliária. Vamos continuar esse trabalho forte, um trabalho de manutenção, em que a cidade possa se preparar a cada dia para receber essa demanda que ano a ano vai aumentar ainda mais na nossa cidade”, acrescenta.

O texto de O Globo destaca João Pessoa como uma das cidades que teve maior crescimento entre as 20 mais populosas do país e, com isso, registrou um boom no turismo e nos investimentos.

Na matéria, é citado o desenvolvimento econômico do município e a chegada de grandes empreendimentos, a exemplo do Resort Tauá, que alavancam o setor turístico e geram emprego e renda. Outra observação é que a cidade vem se tornando atraente destino de moradia para pessoas de outros estados, sendo uma alternativa às metrópoles.

Citando dados do Censo 2022 do IBGE, a matéria constata que a cidade foi a que mais cresceu em número de habitantes entre as 20 mais populosas do país: 15,26% em pouco mais de uma década.

Com o crescimento do turismo, as empresas aéreas também passam a investir na capital paraibana. A Azul, por exemplo, que faz mais de 200 viagens mensais para João Pessoa, pretende aumentar o número de voos para abrir três mil novos assentos para a cidade.