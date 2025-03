João Pessoa: Estação Cabo Branco abre exposição ‘Outono’

A exposição ‘Outono’, da artista Rogeria Gaudêncio, será aberta ao público a partir deste sábado (15), às 16h, na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no bairro Altiplano. A mostra traz 27 aquarelas que poderão ser vistas no pavimento 1 do Espaço de Arte, até 10 de junho.

O local está aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; e sábados e domingos, das 10h às 18h. O acesso é gratuito.

De acordo com o curador, Luis Neto, a exposição é subdivida em três fases: Outono no imaginário, das folhas secas a migração das aves; Outono no Nordeste das chuvas, sua importância e significado para o povo da região; e Outono na vida, representação da consciência do envelhecimento.

“Em todas as fases a artista Rogeria Gaudêncio recorre a organização da forma e do espaço, aplicação das leis de equilíbrio, compensação de massas e originalidade na composição. A perfeita relação entre os fatores ‘variedade versus unidade’ e ‘unidade versus variedade’ na obra de Rogeria representa uma qualidade única na composição artística: o ritmo elemento dinâmico em sua composição”, destacou o curador.

‘Saga do Vaqueiro’ – Na Estação Cabo Branco, o público também pode apreciar a exposição ‘Saga do Vaqueiro’, do fotógrafo baiano Lenec Mota, aberta na última sexta-feira (7). A exposição fotográfica busca imortalizar a essência da tradição e da cultura do sertão nordestino, aberta à visitação até 7 de junho, no 1º andar da torre de exposições.

A curadora da exposição, Cristina Strapação, explicou que a exposição tem um olhar sobre a alma do Sertão da Bahia, imortalizando a figura do vaqueiro e a identidade cultural da região – um convite à reflexão sobre a importância da preservação dessas tradições.

“Este projeto não apenas celebra a tradição de um povo, mas também registra o cotidiano de uma prática ancestral, que se vê ameaçada pela modernidade, pela rápida transformação do campo e pela substituição de saberes passados de geração em geração”, afirmou.

A exposição ‘Saga do Vaqueiro’ é resultado de um projeto enviado pelo artista visual Leandro Rolim para edital de Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em 2024. O projeto foi acolhido pela Curadoria de Arte da Estação Cabo Branco.

Artista – Lenec Mota, natural de Irecê (BA), atualmente, divide seu tempo trabalhando na Paraíba e na Bahia. Atua nas áreas de fotografia, produção cultural e audiovisual, com experiência em projetos culturais e televisivos. Recentemente, participou dos projetos documentais – Semeando o Futuro e Reconhecendo Mestres: Francisco Alves, o Coroné Chico Tripa (2024), ambos na Paraíba.