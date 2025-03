A tradição junina segue viva em Campina Grande mesmo fora do período do Maior São João do Mundo. Com o projeto “Campina São João o Ano Inteiro”, a cidade continua respirando cultura nordestina, e a programação já tem início no próximo final de semana, dias 15 e 16 de março, no Parque Evaldo Cruz, a partir das 18h.

A coordenadora artística da Secretaria de Cultura, Lena Lima, destacou a importância de manter viva a essência do São João ao longo do ano.

“Pós-carnaval, já com gostinho de São João, vamos dar início à nossa programação dentro do projeto ‘Campina São João o Ano Inteiro’. No próximo final de semana, 15 e 16, sábado e domingo, no Parque Evaldo Cruz, a partir das 18 horas, vamos reapresentar o Festival de Quadrilhas Unidas. A quadrilha é nosso carro-chefe dentro da programação do São João de Campina Grande, então nada melhor do que darmos continuidade com esse gostinho junino. Muitas surpresas virão durante toda a programação.”

Lena Lima ainda reforçou o convite para campinenses e turistas que desejam vivenciar um pouco mais da cultura junina da cidade.