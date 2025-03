Orquestra Sinfônica realiza primeiro concerto oficial da temporada 2025

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa realiza, nesta quinta-feira (13), o primeiro concerto oficial da temporada 2025, com obras dos compositores austríacos Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. O evento acontece no Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico da cidade, a partir das 19h.

“É sempre um prazer imenso ofertar à cidade de João Pessoa uma nova temporada da nossa Orquestra Sinfônica Municipal. Há quase quatro anos fazemos um trabalho junto ao Museu de São Francisco e consolidamos aquele ambiente histórico e barroco como um lugar privilegiado para os ensaios e apresentação da nossa Orquestra”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que os músicos da Orquestra apresentam uma qualidade estética e interpretativa extremamente grande.

“E nós temos sempre noites de concertos muito bonitos. Isso tudo faz com que a Funjope esteja firme nesse projeto de manter o Centro Histórico ativo, vivo, com a presença de moradores e de turistas. A cultura tem sido a principal ferramenta para manutenção da nossa presença viva de ocupação de pessoas naquele território, e isso, para todos nós, é muito importante”, acrescenta.

O maestro regente da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, Nilson Galvão, afirma que todos estão muito felizes ao iniciar a temporada 2025 com esse concerto, no qual serão executadas duas obras de dois compositores austríacos, Joseph Haydn e Mozart.

“O Haydn é um concerto para duas trompas e os solistas são músicos da própria orquestra, o Adriano Lima e o Vanniellyson Vilker. Este é um concerto pouco tocado e estamos muito felizes de eles estarem fazendo conosco. Provavelmente, há muitos anos não se ouve esse concerto aqui”, explica.

Do compositor Mozart, a Orquestra vai tocar a sinfonia número 39. “É uma sinfonia um pouco introspectiva, tem uns movimentos bonitos que são marcados pela beleza das melodias. É bem interessante e já é uma das sinfonias perto do fim do ciclo sinfônico de Mozart. Depois dessa, ele escreveu só mais duas, a 40 e a 41 e, em seguida, faleceu. É uma das últimas obras, que ele escreveu, já maduro, com bastante tarimba”, comenta o maestro.

Nilson Galvão pontua que a genialidade de Mozart está sempre presente na música e afirma que o concerto vai ser super leve nesse sentido.

“São músicas do período clássico. Por isso, tem essa característica das belezas das melodias, e bastante energia que é o motor que dirige toda essa questão rítmica, essa noção de tempo dessa fase da música do período clássico. Acredito que o público vai se deleitar com belíssimas passagens e melodias que nós vamos trazer nesta quinta-feira à noite”.