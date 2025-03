O governador em exercício da Paraíba, Lucas Ribeiro, iniciou a agenda em Campina Grande, nesta terça-feira (11) pela manhã, com a assinatura de um acordo de parceria entre o Governo da Paraíba e o Museu de Arte e Ciência de Campina Grande (MAC), para estimular a conexão dos alunos da rede estadual de ensino com a cultura e a tecnologia.

Por meio do acordo, será garantida a inclusão do museu no planejamento de visitação das escolas estaduais. Com acesso gratuito, os estudantes terão a oportunidade de assistir exposições e atividades imersivas alinhadas aos conteúdos escolares.

O governador em exercício Lucas Ribeiro falou sobre a importância de promover formação complementar.

“A partir deste momento estamos dando mais um passo no fortalecimento do ensino, proporcionando uma experiência pedagógica diferenciada porque entendemos que é primordial para o aprendizado dos estudantes, oportunizar experiências imersivas como estas tão cheias de significado cultural”, disse.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, destacou a disposição da gestão estadual em ampliar o processo educacional.

“Estamos sempre incentivando estas práticas que transformam a educação em qualquer instância e permitem ao aluno colocar em prática o que ele aprende em sala de aula, como o programa de intercâmbio que leva nossos estudantes ao exterior e a que celebramos hoje, abrindo uma porta para desenvolvimento de novas metodologias de ensino aprendizagem”.

O presidente da Fundação Pedro Américo, instituição mantenedora do MAC, Dalton Gadelha, disse que o gesto do Governo do Estado reflete a sensibilidade da gestão.

“Estamos fazendo uma gestão sintonizada com as necessidades da sociedade, considerando os desafios educacionais, culturais e tecnológicos. Agradecemos a assinatura deste acordo, um gesto nobre, de sensibilidade e amor a Campina Grande, com a qual reafirmo o compromisso dessa nossa instituição”.

Na ocasião, estiveram presentes os secretários de Estado da Educação, Wilson Filho; o secretário executivo de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, André Ribeiro; a secretária Executiva de Administração, Logística e Suprimentos, secretário Executivo da Gestão Pedagógica, Edilson Amorim; o secretário de Estado da Cultura, Pedro Santos; o presidente da PB Saúde, Jhony Bezerra; o diretor do MAC, Lucas Olles; o chargista Fred Ozanan; a vereadora Jô Oliveira e os vereadores Antonio Pimentel, Olímpio Oliveira, Rostand Paraíba, Anderson Pila, entre outros.

O Museu de Arte e Ciência de Campina Grande fica localizado na Rua João Lélis, 581, no bairro do Catolé e funciona das terças aos domingos, no horário das 10h às 19h.