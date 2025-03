Os compositores paraibanos interessados em participar da 8ª edição do Festival de Música da Paraíba têm até esta quinta-feira (13) para realizar a inscrição no site radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica. Os selecionados serão divulgados no dia 1º de abril. Esta edição do Festival homenageia o cantor e compositor Cassiano, natural de Campina Grande, e a cantora e compositora Glorinha Gadelha, nascida em Sousa.

A premiação para os vencedores da etapa final será: 1º lugar: R$ 10 mil; 2º lugar: R$ 7 mil; 3º lugar: R$ 5 mil; melhor intérprete: R$ 3 mil e júri popular: R$ 5 mil. Será disponibilizada uma ajuda de custo de R$ 500 para candidatos selecionados que não residirem nas cidades sede das eliminatórias e da final. Essa ajuda é para custeio de transporte, hospedagem e alimentação dos concorrentes.

Para se inscrever, os compositores precisam ser paraibanos ou comprovar residência há, no mínimo, dois anos no estado da Paraíba, além de apresentar composição inédita, ou seja, que ainda não tenha sido objeto de comunicação ou transmissão ao público, sob qualquer forma, ou fixação de qualquer natureza, seja de forma integral ou parcial. Dúvidas relacionadas ao festival deverão ser encaminhadas através do e-mail: festivaldemusica@radiotabajara.pb.gov.br.

Datas

As eliminatórias ocorrerão nos dias 22 e 23 de maio, em Campina Grande, e a final no dia 31 de maio, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. Para cada eliminatória serão selecionadas 15 canções e classificadas sete para a final, totalizando 14 finalistas. A votação popular acontece no site do festival no período de 26 a 31 de maio 2025, até a execução da última música da final. As músicas selecionadas serão divulgadas no site radiotabajara.pb.gov.br/festivaldemusica conforme cronograma.

A ordem das apresentações nas eliminatórias será definida mediante sorteio a ser realizado no dia 4 de abril de 2025, às 14h30, na sede da Rádio Tabajara, durante a transmissão do programa “Tabajara em Revista”. A ordem das músicas concorrentes na final será feita mediante sorteio realizado no dia 27 de maio de 2025 às 14h30.

Realização

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e da Secretaria de Estado de Comunicação Institucional (Secom), o Festival tem como objetivos incentivar a criação musical e revelar talentos; promover intercâmbio cultural entre artistas da capital e dos demais municípios paraibanos proporcionando o fortalecimento da cultura musical paraibana; além de ter importante papel educativo e de fomento à cultura quando permite à população conhecer a diversidade e a criatividade da música paraibana.

Na última edição, a música vencedora foi “Quilombo Groove (Filosofino); o segundo lugar ficou com “Negro Poder” (Afrosonoro e composição de Regina Limeira e Sandra Belê); “Dalva e Lívia” (Titá Moura) levou o terceiro lugar. O melhor intérprete foi Filosofino. Já na categoria votação popular pela Internet a ganhadora foi “Enfim” (Wister e Mayra Brito).

Homenageados

Cassiano

Cantor, compositor e guitarrista natural de Campina Grande, Cassiano escreveu sucessos como “Primavera” e “Eu amo você” (em parceria com Silvio Roachel), interpretados por Tim Maia, e ficou conhecido como um dos grandes nomes do soul brasileiro. Morreu aos 77 anos em 2021, no Rio de Janeiro, onde morava desde o fim da década de 1940.

Iniciou a carreira aos 21 anos, tocando violão no “Bossa Trio”, que daria origem ao grupo vocal “Os Diagonais”. Gravou alguns compactos com o grupo, mas se tornou conhecido em 1970, quando participou como compositor e guitarrista no primeiro disco de Tim Maia, assinando quatro das 12 faixas. Canções do artista também foram interpretadas por outros cantores, como a música “Mister Samba”, por Alcione, e “Morena”, por Gilberto Gil.

Gravou os álbuns Imagem e som (1971), Apresentamos nosso Cassiano (1973) e Cuban soul – 14 kilates (1976) e Cedo ou tarde (1991), que inclui gravações com Djavan e Marisa Monte.

Glorinha Gadelha

Cantora e compositora natura de Sousa, começou a cantar e estudar teoria musical desde cedo. Se formou em Medicina, em João Pessoa, e iniciou a carreira musical em 1968 apresentando-se no programa “A Grande Chance”, da TV Tupi, onde se destacou como compositora. Em 1969, venceu o III Festival de Música Popular Paraibana.

Entre 1971 e 1973, atuou no Instituto Superior de Educação Musical da Paraíba. Em 1974, lançou o livro “O bailado das sardinhas”, uma novela. Ainda 1974 conheceu o compositor e sanfoneiro Sivuca e, após trabalhar em hospitais do Rio de Janeiro, decide ir para os Estados Unidos em 1975, onde foi estudar linguagem musical na Columbia University de Nova York. Casa-se com Sivuca e na sua permanência no exterior estuda música e compõe. É lá que Glória Gadelha compõe sua música de maior sucesso: “Feira de Mangaio”, em parceria com Sivuca.

Em 1976, de volta ao Brasil gravou como cantora a música “Amor em Jacumã”. Seu primeiro disco, “Bendito o Fruto”, saiu em 1982, seguido de outro LP, “Segredos da Palavra Manhã”. Na segunda metade da década de 1980 intensifica sua carreira no exterior, sempre ao lado do marido.

Entre 1984 e 1991, realizou uma série de shows no Brasil e no exterior, obtendo destaque na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, Espanha, França, entre outros. Em 1992, gravou LP com a participação de Zé Ramalho, participou como cantora do songbook de Dorival Caymmi, e em 1999, gravou mais um CD, e em 2000 gravou “Ouro e Mel” pela CPC-Umes.

Morou com Sivuca no Rio de Janeiro até 2003, quando retornam a Paraíba. Glória mora em João Pessoa até os dias de hoje. “Tinto e Tropical”, lançado em 2004, conta com a participação de Quinteto Uirapuru, do grupo Nossa Voz e de muitos outros. Após a morte de Sivuca, em 2006, Glória dedicou-se a organizar e preservar o material de acervo que acumulou nos anos de vida compartilhada. Em 2011, lançou o livro de contos “Um Anjo de Dois Anjos”, publicado pela Escrituras Editora.

Outros parceiros de Glória são Hermeto Pascoal, Marilena Soneghet, Aldir Blanc. Entre os principais intérpretes de suas músicas destacam-se Clara Nunes (que lançou “Feira de Mangaio”, “Como É Grande e Bonita a Natureza”), Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, Quarteto em Cy, Moraes Moreira, Elba Ramalho e Amelinha.