Parque Evaldo Cruz recebe a reapresentação do Festival de Quadrilhas Juninas

A cidade de Campina Grande se prepara para reviver uma das suas mais queridas tradições com a reapresentação do Festival de Quadrilhas Juninas, uma ação promovida pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

O evento, que começa neste sábado (15) e vai até o domingo (16), acontece no Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz e marca o início do período pré-junino na cidade, como um aquecimento para o tão aguardado apogeu cultural n’O Maior São João do Mundo, que neste ano acontecerá de 30 de maio até 06 de julho.

Integrando o “Campina, São João o Ano Inteiro“, programa idealizado pelo secretário municipal de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho, a programação deste sábado está marcada para iniciar às 19h, com uma apresentação de abertura realizada pelo Grupo de Cultura Popular Ariús, estreando um trecho do espetáculo “Ariús Canta e Dança o Nordeste” (contrapartida do Edital Biliu de Campina 2024), mostrando a beleza das danças tradicionais que remontam as origens do povo brasileiro.

Em seguida, será a vez das juninas abrilhantaram o Parque Evaldo Cruz, com suas coreografias vibrantes e figurinos coloridos. As quadrilhas Moleka 100 Vergonha, Baião de Dois, Arraial em Paris, Filhos de Campina, Escurrega Mai Num Cai vão animar o espaço, com tradição e beleza.

No domingo, as apresentações ficarão por conta das quadrilhas Rojão do Forró, Expressão Junina, Arraiá do 40, Flor de Lampião, Cestinha de Flores e Mistura Gostosa, coroando o final de semana com uma explosão de cores, animação e cultura.

O evento, que vai estar presente ao longo dos meses que antecedem O Maior São João do Mundo, reafirma o compromisso da gestão com a valorização da cultura nordestina e prepara o cenário para a festa mais esperada dos campinenses e turistas, além de fomentar a preservação das tradições que moldam a identidade da Rainha da Borborema.