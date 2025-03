Funesc abre inscrições para Curso de Teatro Iniciante 2025

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) abriu inscrições para a nova turma do Curso de Teatro Iniciante 2025: Módulo 1 – Iniciação. As inscrições começaram nesta segunda-feira (10) e seguem até o próximo dia 20, com resultado divulgado no dia 25 de março no site oficial da Funesc (funesc.pb.gov.br).

O curso terá início em 1º de abril de 2025 e será realizado às terças, quintas e sextas, das 19h às 22h, na Sala Roberto Cartaxo.

O programa deste ano será dividido em três módulos progressivos: Iniciação (abril a junho), Mergulho (julho e agosto) e Criação (setembro a novembro), com uma apresentação final em dezembro. Cada módulo oferece certificação própria e exige a conclusão do anterior para a continuidade no curso.

Serão disponibilizadas 30 vagas para o módulo I, com distribuição específica para diferentes perfis, incluindo vagas para pessoas trans e não binárias, além de bolsas para pessoas de baixa renda. A mensalidade será de R$ 60,00.

Os interessados devem atender a alguns critérios, como residir na Paraíba, ter mais de 18 anos e não ter participado de edições anteriores do curso. A seleção será feita com base na análise de perfil e os inscritos devem enviar um vídeo de apresentação de até dois minutos de duração.

Com mais de 30 anos de tradição, o curso é voltado para quem deseja se aprofundar na linguagem teatral e experimentar a rotina do trabalho de ator e atriz.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Funesc. As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/nNPF7uBhqar2zGoV6.

Curso de teatro da Funesc – 2025

Módulo 1 – Iniciação

aulas: terças| quintas | sextas

30 vagas

Idade mínima: 18 anos

Inscrições – 10/03 a 20/03

Resultado: 25/03

Início das aulas: 01/04

Duração do módulo: 3 meses

Mensalidade: R$ 60