O Sesc Açude Velho foi palco de muita alegria e diversão durante os três dias de carnaval promovidos pela instituição em Campina Grande. O evento, voltado especialmente para os comerciários e suas famílias, contou com diversas atividades, incluindo música ao vivo, banho de piscina, confecção de máscaras, bloco infantil, hidro carnavalesca e recreação no ginásio.

De acordo com Ayrton Tavares, gerente do Sesc Açude Velho, o evento superou as expectativas e bateu recorde de público no domingo.

“Mais um carnaval! E nós aqui do Sesc Paraíba só temos a agradecer a todos os comerciários, dependentes e amigos que nos ajudaram a enriquecer esses três dias de festa aqui no Sesc Açude Velho. Conseguimos atender mais de 4 mil pessoas, sendo o domingo o recorde de público aqui na unidade, com mais de 1.800 pessoas. Encerramos com a sensação de dever cumprido e, claro, já pensando no que podemos melhorar para o próximo carnaval”, afirmou.

Com o sucesso do evento, o Sesc já começa a planejar novidades para a folia do próximo ano, garantindo ainda mais momentos de lazer e integração para os trabalhadores do comércio e seus familiares.