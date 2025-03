Jammil celebra 40 anos do axé no pós-Carnaval em São Paulo

A banda Jammil e Uma Noites retomou a folia neste sábado (8) em São Paulo com seu sucesso “Praieiro”, que dá o nome ao bloco. O percurso de pós-Carnaval começou às 13h no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. A concentração foi iniciada às 11h.

O cantor Rafael Barreto abriu a apresentação prometendo uma viagem no tempo através das músicas que marcaram as décadas de folia, como uma homenagem da Jammil pelos 40 anos de axé music.

“O Jammil tem um papel importante nestes 40 anos de axé”, disse Rafa à Folha. “Onde tem Carnaval, tem Jammil. Onde tem Jammil, tem Carnaval.”

Manno Góes, compositor e um dos fundadores do Jammil, também foi homenageado no bloco. Ele tocou junto ao grupo o hit “Mila”, que contém o verso “mil e uma noites de amor com você”.

“Essa é a terceira geração do Jammil. Rafael Barreto, o Rafa, dá dignidade e continuidade à história da banda”, celebrou Góes.

A banda tocou ainda sucessos como “We Are the World of Carnaval”, “Bota pra Ferver” (Asa de Águia), “Ê, Saudade” (Manno Góes) e “Anunciação” (Alceu Valença).

O ritmo baiano segue na programação do pós-Carnaval de São Paulo neste fim de semana.

Nesta tarde, também em Pinheiros, o bloco Ai Se Eu Te Pego se apresentou com o Timbalada, enquanto o Navio Pirata, do grupo BaianaSystem, agitou os foliões na região do parque Ibirapuera.

* JORGE ABREU (FOLHAPRESS)